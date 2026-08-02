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        Haberler Dünya Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın, Trump'a İran saldırısı konusunda endişesini ilettiği öne sürüldü

        Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ın, Trump'a İran saldırısı konusunda endişesini ilettiği öne sürüldü

        Axios'un haberine göre, Suudi Veliaht Prensi bin Selman, ABD Başkanı Trump'a İran'a yönelik olası saldırı konusunda endişesini iletti. Görüşme konusunda bilgi sahibi olan yetkili, bin Selman'ın, Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik olası geniş çaplı saldırı planlarına ilişkin endişelerini ilettiği iddia edildi.

        Axios'un ismini belirtmek istemeyen ve konuya aşina yetkililere dayandırdığı haberine göre bin Selman, Trump ile yaptığı görüşmede İran'a yönelik yeni büyük çaplı saldırı planları konusundaki endişelerini dile getirdi.

        Söz konusu yetkililerden biri, "Suudiler, endişelerini dile getirdiler ve eylem planı hakkında netlik istediler." ifadesini kullandı.

        Görüşme konusunda bilgi sahibi olan diğer bir yetkili ise bin Selman'ın, Trump'a gerilimi azaltmasını ve saldırıları başlatmaktan kaçınmasını tavsiye ettiğini öne sürdü.

        Öte yandan, Beyaz Saray ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yorum yapmadı.

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