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        Haberler Sağlık Tekerlekli sandalyeli genel cerrahın yaşam öyküsü Amerikan tıp dergisinde

        Tekerlekli sandalyeli genel cerrahın yaşam öyküsü Amerikan tıp dergisinde

        Prof. Dr. Erol Kisli'nin yaşamı ve akademik kariyeri, uluslararası tıp literatüründe tarihi bir başarıya imza attı. Geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan ancak cerrahi pratiğini ve bilimsel çalışmalarını kesintisiz sürdüren Prof. Dr. Kisli'nin hayat hikayesi, dünyanın en saygın kolorektal cerrahi dergilerinden 'Diseases of the Colon & Rectum' da (DCR) 'Physical Limits' başlığıyla yayımlandı. Çalışma, dünya tıp tarihinde tekerlekli sandalye kullanan bir genel cerrahın aktif meslek yaşamını belgeleyen ilk eser oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Yaşam öyküsü tıp dünyasına ilham oldu

        Amerika Kolorektal Cerrahi Birliği'nin resmi yayın organı olan DCR dergisinden özel davet alarak hayat hikayesini kaleme alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kisli'nin çalışması, tıp dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edildi.

        'Physical Limits', fiziksel engeline rağmen bir genel cerrahın ameliyat pratiğini, cerrahi eğitim faaliyetlerini, uluslararası hakemlik görevlerini ve akademik yükselişini bir bütün olarak kayıt altına alan dünyadaki ilk bilimsel belge niteliğini taşıyor.

        "UNVANLARIMI AZİMLE, ÇALIŞARAK KAZANDIM"

        Yaşam öyküsünün tıp dünyasına ilham vermesini umduğunu belirten Prof. Dr. Erol Kisli, "1992 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 1993 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde genel cerrahi asistanlığına başladım. Uzmanlığıma çok kısa bir süre kala geçirdiğim trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başladım. Ancak bu durum mesleğimden vazgeçmeme neden olmadı. Uzmanlık, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük ünvanlarımın tamamını bu şartlar altında, azimle çalışarak kazandım" dedi.

        "BİLİMSEL YAYINLAR ÜRETTİM"

        Çalışmanın merkezinde tekerlekli sandalyenin değil, aktif bir akademik ve cerrahi yaşamın yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Kisli, "Yıllar boyunca anorektal cerrahi ameliyatlarına devam ettim, cerrahi asistanları yetiştirdim ve bilimsel yayınlar ürettim. ABD'de akademik çalışmalar yapma fırsatı buldum. Halen uluslararası ve ulusal saygın dergilerde hakemlik görevlerimi sürdürüyorum. Bilim dünyasına katkı sunmaya kesintisiz devam ediyorum" diye konuştu.

        "ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK"

        Uluslararası dergiden aldığı davetin hem Türkiye hem de dünya tıp literatürü için bir ilk olduğunu belirten Prof. Dr. Kisli, "Hayat hikayemin uluslararası indekslerde yer alan, saygın bir bilimsel dergide yayımlanıyor olması son derece kıymetli. Bunun üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        SCÜ Rektörlüğü de yayımladığı mesajla, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atarak üniversitenin bilimsel birikimini dünya akademisine taşıyan Prof. Dr. Erol Kisli'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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