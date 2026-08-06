Spor yazarları Fenerbahçe-Sturm Graz maçını değerlendirdi

HT 360 - 3 Ağustos 2026 ("Çerçeve Yasa" Taslağında Neler Var?)

Ankara'nın gündemini hareketlendiren "Çerçeve Yasa" taslağı ve infaz sistemine ilişkin düzenlemeler HT 360'da tüm yönleriyle ele alındı. Taslakta hangi maddeler yer alıyor? İnfaz rejiminde köklü değişiklikler mi geliyor? AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin siyasi ve hukuki yansımaları ile muhalefe... Daha Fazla Göster Ankara'nın gündemini hareketlendiren "Çerçeve Yasa" taslağı ve infaz sistemine ilişkin düzenlemeler HT 360'da tüm yönleriyle ele alındı. Taslakta hangi maddeler yer alıyor? İnfaz rejiminde köklü değişiklikler mi geliyor? AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin siyasi ve hukuki yansımaları ile muhalefetin sürece yaklaşımı kapsamlı şekilde değerlendirildi. Programda ayrıca, süreci takip etmesi planlanan "İzleme ve Koordinasyon Kurulu"nun nasıl çalışacağı, yeni düzenlemenin uygulama aşamasında nasıl bir rol üstleneceği ve DEM Parti'nin yasa taslağına ilişkin beklentileri de masaya yatırıldı. Kamuoyunda merak edilen tüm başlıklar, farklı bakış açılarıyla ele alındı. HT 360'ta Dilek Gül sordu; Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı ve Hukukçu - Star Gazetesi Yazarı Cüneyd Altıparmak, "Çerçeve Yasa" taslağını, infaz düzenlemesini ve siyasetin gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Daha Az Göster