Spor yazarları Fenerbahçe-Sturm Graz maçını değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Spor yazarları, Fenerbahçe-Sturm Graz mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"TAKIMIN EN ÇALIŞKANI KEREM'Dİ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe takım bütün olarak hatasız oynadı. Savunmanın, başta kaptan Skriniar’ın başarılı oyunu dikkat çekti. Takımın en çok çalışan oyuncusu ise Kerem’di. Koştu, toplar kazandı. Savunmaya yardım etti. Kerem öteki maçlara göre yüksek bir performansla taraftarın gönlünü aldı. Santrfor sorununu çözmeye çalışan Fenerbahçe gelecek yeni golcü ile daha farklı bir oyun ortaya koyacak. Bunun göstergeleri bu maçta anlaşıldı.
"EN BÜYÜK KAZANÇ KEREM"
Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe, Kadıköy'de Sturm Graz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. İlk 20 dakikada çok tempolu bir futbol sergilediler. Talisca ile erken skor avantajı yakalandı. Devre ortasından sonra yüksek tempoda düşüş başladı. Buna rağmen rakibe de tehlikeli atak şansı verilmiyordu. Taktik açıdan geride genişlik bırakmamak doğru bir tercihti. Devre sonunda Greenwood'un mükemmel golüyle fark ikiye çıktı. Dün gecenin en büyük kazancı Kerem'in performansıydı. Müthiş koştu, en önemlisi de takım savunmasına verdiği üst düzey katkıydı.
"HAZIR OLAN GREENWOOD RAKİPLERİN CANINA OKUR"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Hazır olmayan Mason Greenwood böyle olağanüstü bir gol atıyorsa; hazır olan Greenwood, rakiplerin canına okur... Fenerbahçe maça tahrip gücü yüksek, rakibi darmadağın eden bir futbol anlayışı ile başladı. Sahanın her metrekaresinde rakibe yapılan pres ve hızlı oyun, Sturm Graz takımının başını döndürdü.
"TIKIR TIKIR İŞLEYEN BİR SİSTEM VARDI"
Murat Özbostan (Sabah): İsmail Kartal bu kez hiçbir detayı şansa bırakmamış, elindeki en güçlü kadroyu sahaya sürmüştü. Rakibe göre değil, kendi oyununa odaklanan bir Fenerbahçe vardı. Bir hafta önce tur atlanmasına rağmen eleştirilen sarı-lacivertliler, bu kez çok daha organize, çok daha disiplinli ve ne yaptığını bilen bri görüntü çizdi. Kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar tıkır tıkır işleyen bir sistem vardı. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Milan Skriniar'dı. Yıldız stoper, maç ilerledikçe adeta devleşti.
"MAÇI POZİSYON VERMEDEN TAMAMLADILAR"
Uğur Meleke (Hürriyet): 3 resmi maçın sonunda Fenerbahçe'nin en güçlü yeri stoper ikilisi, Skriniar ve Ake. Dün de yine çok iyilerdi. Maçı neredeyse net pozisyon vermeden tamamladılar. Guendouzi-Kante ve Kerem çok top kazandılar. Asensio birinci golün üretiminde topu soldan getirdi. Greenwood'un golünde de asisti yaptı. Greenwood top almak için çok geriye gelmek zorunda kalıyor ama tescilli bir sol şutla klasını konuşturdu.
"KEREM İLK DOKUNUŞLARI İYİ YAPABİLSE..."
Mustafa Çulcu (Sabah): Fenerbahçe muazzam seyirci desteğini ve coşkusunu arkasına alarak çok genç ve dinamik rakibi karşısında yüksek oyun kontrolü ve her geçen gün artan ritimli pas trafiği ile başladı. Guendouzi muhteşem bir bağlantı oyuncusu. Kante ile iyi bir ikili oldular. Greenwood'un, Kerem'e attığı uzun ve isabetli ters toplarda Kerem ilk dokunuş ve kontrolleri iyi yapabilmiş olsa daha etkili ve üretken olacak. Ancak tedirgin ve tepki alacağım korkusu onun rahat oynamasını engelliyor. 60'ta o golü atabilse öz güven patlaması yaşayacak eski Kerem çizgine ulaşacaktı.
"TOP SENDEYSE GOL YEMEZSİN"
Cem Dizdar (Fanatik): Gerçek üstünlük pas sayısındaydı. 296’sı isabetli olmak kaydıyla 326 pasa karşın Sturm Graz’a kalan 75 pas... Yani esasen ‘Top sendeyse gol yemezsin’ kuralı işledi... İkinci devre uzun süre Sturm Graz’ın bir kornerini ihmal edersek gol olabilecek herhangi bir şey olmadı. Hatta 60’a kadar tüm ikinci devre istatistikleri ‘0’a (yazıyla sıfır) yakındı. 60’tan sonra Fenerbahçe şutları ile kaleci Daniil Khudyakov kurtarışları istatistikleri şöyle bir yükseltti ancak ilk devre skoru değişmedi.
"GREENWOOD'UN %50'SİNİ İZLEDİNİZ"
Emre Bol (Sabah): Bir tarafta Kerem diğer tarafta Greenwood, Graz ekibine zor anlar yaşattı. Bakın dün Greenwood'un yüzde 50'sini izlediniz. Güveni kendine geldikçe yakaladığı 1'e 1'lerde neler yapacağını göreceksiniz. Şu anda alışma dönemini geçiriyor. Kondisyon olarak çok iyi durumda değil. Kerem'i Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk kez bu kadar istekli ve iyi gördüm. Leao haberlerini duyunca belki de pabucun pahalı olduğunu anlamıştır.
"KADRO TERCİHİ SON DERECE DOĞRUYDU"
Abdullah Ercan (Takvim): İsmail Kartal'ın Sturm Graz karşısında yaptığı kadro tercihi bence son derece doğruydu. Fenerbahçe, ilk yarıda sahada ne yapmak istediğini bilen bir takım görüntüsü verdi. İlk 45 dakikanın yıldızı Greenwood oldu. Fiziksel olarak tam hazır olup olmadığını bilmiyoruz ancak yeteneğiyle bunu hissettirmedi. Topla her buluştuğunda fark yarattı ve hücumda takımını sürükledi.