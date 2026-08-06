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        Haberler Gündem Güncel AHBAP soruşturması sürüyor... Derneğe gönderilen paralar mercek altında: Kim, ne kadar bağış yaptı? İşte o isimler!

        AHBAP soruşturması sürüyor... Derneğe gönderilen paralar mercek altında: Kim, ne kadar bağış yaptı? İşte o isimler!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK incelemesinde, 2023 yılı ve sonrasında dernek hesaplarına yapılan yüksek tutarlı bağışlar mercek altına alındı. Raporda, aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin deprem yardımı amacıyla yaptığı bağışların hesap hareketleri incelenirken, soruşturmanın bağışçılardan ziyade paraların kullanım sürecine odaklandığı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kim, ne kadar bağış yaptı? İşte o isimler!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, 2023 yılı ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri mercek altına alındı.

        Elde edilen bilgiye göre, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişinin "deprem yardımı" ve "bağış" açıklamalarıyla derneğe milyonlarca lira aktardığı belirtildi.

        Soruşturma dosyasında, bağış yapan kişilerin herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirildiğine dair bir tespit bulunmadığı, incelemenin ise bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandığı kaydedildi.

        SORUŞTURMANIN ODAĞI PARALARIN AKIBETİ

        Soruşturma kapsamında, isimleri geçen sanatçı, oyuncu, şarkıcı, sunucu, dijital içerik üreticisi ve iş insanlarının depremzedelere yardım amacıyla ve iyi niyetle bağış yaptıklarının değerlendirildiği belirtildi.

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        Savcılığın yürüttüğü incelemede, söz konusu bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, hangi kişi veya şirket hesaplarına aktarıldığı, muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediği ve banka hareketleriyle harcama belgeleri arasındaki uyum araştırılıyor.

        Yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde bağışçıların şüpheli değil, mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla değerlendirilebileceği ifade edildi.

        BİR MİLYON LİRALIK BAĞIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

        MASAK kayıtlarına göre AHBAP Derneği hesaplarına yapılan yüksek tutarlı bağışlar arasında şu isimler yer aldı:

        • Ajda Pekkan
        • Barış Arduç
        • Ebru Şahin
        • Tarkan
        • Sibel Can
        • Nevzat Aydın

        Raporda ayrıca Nevzat Aydın adına 750 bin 983 liralık ikinci bir işlem kaydının da bulunduğu, işlem açıklamasında "Galip M. Selçuk" ifadesinin yer aldığı ve bu işlemin niteliğinin ayrıca incelendiği belirtildi.

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        500 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ BAĞIŞLAR DOSYADA YER ALDI

        Kayıtlara göre,

        • Tolga Çevik – 997 bin 650 TL
        • Ali Atay – 562 bin 386 TL
        • Ebru Gündeş – 500 bin TL
        • Somer Sivrioğlu – 500 bin TL
        • Genco Erkal – 500 bin TL
        • Halit Ergenç – toplam 400 bin TL
        • Hasan Can Kaya – 320 bin TL bağışta bulundu.

        OYUNCU VE SANATÇILARDAN YÜZ BİNLERCE LİRALIK DESTEK

        MASAK kayıtlarında;

        • Danla Bilic – 250 bin TL
        • Can Yaman – 250 bin TL
        • Afra Saraçoğlu – 200 bin TL
        • Binnur Kaya – 200 bin TL
        • Beyazıt Öztürk – 200 bin TL
        • Aras Bulut İynemli – 200 bin TL
        • Kıvanç Tatlıtuğ – 200 bin TL
        • İbrahim Büyükak – 200 bin TL
        • Seray Kaya – 200 bin TL
        • Kerem Bürsin – 200 bin TL
        • Engin Akyürek – 200 bin TL bağış yaptığı belirtildi.

        150 bin TL bağışta bulunanlar

        • Melis Sezen
        • Leyla Hazal Atay
        • İrem Derici
        • Gülse Birsel
        • Burak Deniz

        100 bin lira bağış yapanlar

        • Salih Bademci
        • Emir Ersoy
        • Gökhan Tepe
        • Sarp Apak
        • İbrahim Selim
        • Uraz Kaygılaroğlu
        • Elçin Sangu
        • Esat Yontunç

        BANKA KAYITLARI VE MUHASEBE BELGELERİ KARŞILAŞTIRILACAK

        Soruşturma kapsamında savcılık ve mali inceleme birimlerinin, dernek hesaplarına giren bağışlarla hesaplardan çıkan ödemeler arasındaki bağlantıyı araştırdığı öğrenildi.

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        İncelemede banka dekontları, bağış makbuzları, muhasebe kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılarak bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmeye çalışılacak.

        Ayrıca şirket hesapları veya üçüncü kişiler adına yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları ile belirli projeler için gönderilen kaynakların gerçekten o projelerde kullanılıp kullanılmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

        BAĞIŞÇILARIN HUKUKİ DURUMU DELİLLERE GÖRE BELİRLENECEK

        Raporda, soruşturmanın bağış yapan kişileri değil, bağışların sonraki mali hareketlerini konu aldığı vurgulandı.

        Dosyada yer alan değerlendirmede, yalnızca para transferi yapılmasının kişilerin suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirilmeleri anlamına gelmeyeceği belirtilirken, bağışçıların hukuki durumlarının soruşturma kapsamında elde edilecek somut bilgi ve delillere göre, masumiyet karinesi gözetilerek belirleneceği ifade edildi.

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