AHBAP soruşturması sürüyor... Derneğe gönderilen paralar mercek altında: Kim, ne kadar bağış yaptı? İşte o isimler!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK incelemesinde, 2023 yılı ve sonrasında dernek hesaplarına yapılan yüksek tutarlı bağışlar mercek altına alındı. Raporda, aralarında sanatçı, oyuncu, şarkıcı ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin deprem yardımı amacıyla yaptığı bağışların hesap hareketleri incelenirken, soruşturmanın bağışçılardan ziyade paraların kullanım sürecine odaklandığı belirtildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, 2023 yılı ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri mercek altına alındı.
Elde edilen bilgiye göre, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişinin "deprem yardımı" ve "bağış" açıklamalarıyla derneğe milyonlarca lira aktardığı belirtildi.
Soruşturma dosyasında, bağış yapan kişilerin herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirildiğine dair bir tespit bulunmadığı, incelemenin ise bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandığı kaydedildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞI PARALARIN AKIBETİ
Soruşturma kapsamında, isimleri geçen sanatçı, oyuncu, şarkıcı, sunucu, dijital içerik üreticisi ve iş insanlarının depremzedelere yardım amacıyla ve iyi niyetle bağış yaptıklarının değerlendirildiği belirtildi.
Savcılığın yürüttüğü incelemede, söz konusu bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, hangi kişi veya şirket hesaplarına aktarıldığı, muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediği ve banka hareketleriyle harcama belgeleri arasındaki uyum araştırılıyor.
Yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde bağışçıların şüpheli değil, mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla değerlendirilebileceği ifade edildi.
BİR MİLYON LİRALIK BAĞIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ
MASAK kayıtlarına göre AHBAP Derneği hesaplarına yapılan yüksek tutarlı bağışlar arasında şu isimler yer aldı:
Raporda ayrıca Nevzat Aydın adına 750 bin 983 liralık ikinci bir işlem kaydının da bulunduğu, işlem açıklamasında "Galip M. Selçuk" ifadesinin yer aldığı ve bu işlemin niteliğinin ayrıca incelendiği belirtildi.
500 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ BAĞIŞLAR DOSYADA YER ALDI
Kayıtlara göre,
OYUNCU VE SANATÇILARDAN YÜZ BİNLERCE LİRALIK DESTEK
MASAK kayıtlarında;
150 bin TL bağışta bulunanlar
100 bin lira bağış yapanlar
BANKA KAYITLARI VE MUHASEBE BELGELERİ KARŞILAŞTIRILACAK
Soruşturma kapsamında savcılık ve mali inceleme birimlerinin, dernek hesaplarına giren bağışlarla hesaplardan çıkan ödemeler arasındaki bağlantıyı araştırdığı öğrenildi.
İncelemede banka dekontları, bağış makbuzları, muhasebe kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılarak bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmeye çalışılacak.
Ayrıca şirket hesapları veya üçüncü kişiler adına yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları ile belirli projeler için gönderilen kaynakların gerçekten o projelerde kullanılıp kullanılmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.
BAĞIŞÇILARIN HUKUKİ DURUMU DELİLLERE GÖRE BELİRLENECEK
Raporda, soruşturmanın bağış yapan kişileri değil, bağışların sonraki mali hareketlerini konu aldığı vurgulandı.
Dosyada yer alan değerlendirmede, yalnızca para transferi yapılmasının kişilerin suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirilmeleri anlamına gelmeyeceği belirtilirken, bağışçıların hukuki durumlarının soruşturma kapsamında elde edilecek somut bilgi ve delillere göre, masumiyet karinesi gözetilerek belirleneceği ifade edildi.