A101’in Carrefour’u devralmasına koşullu izin
Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına kapsamlı taahhütler karşılığında izin verdi. Karar kapsamında 48 mağaza elden çıkarılacak, Carrefour bağımsız yapısını koruyacak, üç yıl boyunca istihdam seviyesi korunacak ve KOBİ'lere yönelik destek programları uygulanacak
Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralma işlemine, rekabetin korunmasına yönelik kapsamlı yükümlülükler karşılığında koşullu izin verdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, devralma işleminin ardından bazı bölgelerde rekabetin zayıflayabileceğine ilişkin endişelerin, A101 tarafından sunulan taahhütlerle giderildiği belirtildi. Böylece işleme, tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmaya devam edebilmesini sağlayacak şartlarla onay verildi.
48 MAĞAZA ELDEN ÇIKARILACAK
Karar kapsamında, rekabetçi endişelerin tespit edildiği bölgelerde toplam 48 mağaza elden çıkarılacak. Bu mağazaların 10'u A101'e, 38'i ise Carrefour'a ait olacak.
Rekabet Kurumu, söz konusu devirlerin ilgili bölgelerde rekabetin korunmasına katkı sağlamasını hedefliyor.
CARREFOUR BAĞIMSIZ YAPISINI KORUYACAK
Taahhütler çerçevesinde A101 ve Carrefour faaliyetlerini ayrı organizasyon yapılarıyla sürdürecek. Böylece Carrefour'un bağımsız kurumsal yapısı korunmaya devam edecek.
ÜÇ YIL BOYUNCA İSTİHDAM KORUNACAK
Kararın önemli şartlarından biri de istihdama yönelik oldu.
Buna göre, üç yıl boyunca A101 ve Carrefour'un toplam çalışan sayısı mevcut seviyesinde korunacak. Böylece devralma süreci nedeniyle çalışanların işini kaybetmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
KOBİ VE YEREL ÜRETİCİLERE DESTEK PROGRAMI
A101, taahhütleri kapsamında her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye destek sağlayacak.
Destek programı kapsamında mağaza içi görünürlük, ürün teşhiri, pazarlama faaliyetleri, katalog çalışmaları ile dijital satış ve pazarlama alanlarında destek verilecek.
KADIN GİRİŞİMCİLERE VE YERLİ ÜRETİME DESTEK
Taahhütler kapsamında kadın girişimciler de destek programına dahil edilecek. Ayrıca yöresel ürünler ile yerli tarım ürünlerinin mağaza raflarındaki görünürlüğü artırılacak.
Rekabet Kurumu, söz konusu yükümlülüklerle birlikte hem tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmasının hem de yerel üretici ve KOBİ'lerin desteklenmesinin amaçlandığını bildirdi.