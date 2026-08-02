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        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, kuvvetli rüzgar Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında etkisini sürdürüyor. Bazı illerde de yağış bekleniyor. İşte bugün beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarının da genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 39°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 33°

        Rüzgârın da, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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