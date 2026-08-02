Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının da genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 30° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 35° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 39° Diyarbakır Güneşli 43° Gaziantep Güneşli 40° Ağrı Kısmen Güneşli 33°

Rüzgârın da, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: AA