Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, kuvvetli rüzgar Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında etkisini sürdürüyor. Bazı illerde de yağış bekleniyor. İşte bugün beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının da genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgârın da, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA