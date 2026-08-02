CANLI | Trabzonspor HT Spor'da sahne alıyor: Rakip Udinese!
Trabzonspor, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşacak. Trabzonspor - Udinese mücadelesi saat 17.30'da HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Bordo-Mavililer, Avusturya'daki iki hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı
STAT: Walderena Velden
SAAT: 17.30
YAYIN: HT Spor
Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşacak.
Walderena Velden Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.
İKİ MAÇTA DA GOL ATAMADI
Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol de kaydedemedi.
İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçını da Katar ekibi Al-Sadd'a karşı 1-0 kaybetti.
KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU YOK
Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.
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Digitürk: Kanal 75
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Tivibu: Kanal 87
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