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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor CANLI | Trabzonspor HT Spor'da sahne alıyor: Rakip Udinese!

        CANLI | Trabzonspor HT Spor'da sahne alıyor: Rakip Udinese!

        Trabzonspor, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşacak. Trabzonspor - Udinese mücadelesi saat 17.30'da HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Bordo-Mavililer, Avusturya'daki iki hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!

        STAT: Walderena Velden

        SAAT: 17.30

        YAYIN: HT Spor

        Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşacak.

        Walderena Velden Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

        İKİ MAÇTA DA GOL ATAMADI

        Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol de kaydedemedi.

        İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçını da Katar ekibi Al-Sadd'a karşı 1-0 kaybetti.

        KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU YOK

        Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.

        HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLARI

        Uydu Bilgileri:

        REKLAM

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar:

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+: Kanal 73

        Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

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