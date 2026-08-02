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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in mahkemelik olduğu Miraval Şatosu yangın tehdidi altında kaldı

        Angelina Jolie ve Brad Pitt'in mahkemelik olduğu Miraval Şatosu yangın tehdidi altında kaldı

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in yıllarca süren mahkeme savaşının merkezinde yer alan Fransız şaraphanesi, orman yangınları nedeniyle tehdit altında kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Evleri yangın tehdidi altında kaldı

        Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında yıllarca süren bir mahkeme savaşının merkezinde yer alan Fransız malikanesi Château Miraval, Fransa'daki orman yangınından etkilendi. Havadan çekilen fotoğraflarda, evin yakınlarında çıkan yangının dumanı görülebiliyor.

        İtfaiyeciler, mülkü ve çevredeki köyleri kurtarmak için neredeyse bir hafta boyunca mücadele etti.

        Miraval malikanesinin yangınlardan korunmaya çalışıldığı, bunun için itfaiye helikopterlerinin gölden eve su pompaladığı görüldü. Mülke günde 60'tan fazla kez su pompalayan iki helikopter kullanıldı; ayrıca bir kamyon ve bahçede bulunan itfaiyeciler de yardım etti.

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        Malikanenin etrafındaki açık arazinin yakınlarında gökyüzüne yükselen duman artsa da evin hasar görmediği öğrenildi.

        Fransa son 20 yılın en kötü orman yangını sezonuyla mücadele ediyor. Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Fransa'daki komşusu konumundaki George ve Amal Clooney çifti, 9 yaşındaki ikizleri Alexander ve Ella ile birlikte yaşadıkları Fransa'nın güneydoğusundaki Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesinde bulunan Brignoles'deki evlerini tahliye ettiklerini duyurdu.

        Öte yandan Brad Pitt, 2021'de Angelina Jolie'ye karşı dava açmış, Jolie'nin kendisine danışmadan miras payını sattığını ve bu konuda önce kendisiyle konuşacağına dair sözlü bir anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etmişti. Pitt, satışın işletmenin faaliyetlerine zarar verdiğini iddia ederek 35 milyon dolar tazminat talep etmişti. Dava yıllarca sürerken, bu esnada ikili, boşanmalarını sonuçlandırmak için başka bir mahkemede daha mücadele ediyordu.

        2016'da boşanma davası açan Jolie, Pitt'in boşanma davası açtığından beri kendisine karşı intikam savaşı yürüttüğünü iddia ederek Miraval malikanesi ve şarap bağları için karşı dava açmıştı.

        Eski eşler Aralık 2024'te resmen boşandı.

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        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #Miraval Şatosu
        #yangın
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