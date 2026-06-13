Ancak bu şehri asıl farklı kılan detay, mevsime göre değişen meyve ve sebzelerin etle birlikte şişe girmesidir. İlkbaharda yenidünya kebabı, sonbaharda ayva kebabı veya meşhur simit kebabı gibi seçenekler, farklı tatları bir arada denemeyi seven maceracı damaklar için eşsiz bir ziyafet sunuyor.