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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplandı | Son dakika haberleri

        CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplandı

        CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda boşalan grup başkanvekillikleri için yapılacak görevlendirmeler ile "parti suçu" işlediği iddia edilen bazı il başkanları ve milletvekillerinin durumunun ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        CHP MYK toplantısı başladı
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        CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, boşalan Grup Başkanvekillikleri ve "parti suçu" işlediği iddia edilen aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin durumunun ele alınması bekleniyor.

        ANKA'da yer alan habere göre; CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

        Parti genel merkezinde yapılan toplantının gündeminde, Grup Başkanvekilleri ataması, PM toplantısı değerlendirmesi ve 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’na ilişkin tutum bulunuyor.

        Toplantıda "parti suçu" işlediği iddia edilen ve aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin durumunun ele alınabileceği belirtiliyor.

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