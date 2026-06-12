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        Haberler Gündem Güvenlik 40 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon; 116 gözaltı

        40 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon; 116 gözaltı

        Giresun merkezli 32 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 116 şüpheli gözaltına alındı. 18 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 bahis sitesinin 10 yılda yaklaşık 40 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 18:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        40 milyarlık bahis ağına operasyon

        Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı internet sitelerinin 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

        Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle 'yasa dışı bahis' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütüldü. Çalışmada, 2016-2026 yılları arasında internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 2 bahis sitesi belirlendi.

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        Ayrıca bu siteler üzerinden faaliyet gösteren şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçlarını işledikleri tespit edildi. Söz konusu sitelerin faaliyet süresince yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı değerlendirildi.

        Tespitler doğrultusunda, Giresun merkezli 32 ilde 140 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 116 şüpheli gözaltına alındı.

        12 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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