CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AYM kararıyla birlikte CHP'nin "128 milyar dolar yalanı" milletimize söylenmiş büyük bir "siyasi yalan" olarak tescillendi. Bu "yalan siyaseti"ni üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir." paylaşımında bulundu
Giriş: 12 Haziran 2026 - 15:12 Güncelleme:
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