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        Haberler Gündem Son dakika: CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi

        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AYM kararıyla birlikte CHP'nin "128 milyar dolar yalanı" milletimize söylenmiş büyük bir "siyasi yalan" olarak tescillendi. Bu "yalan siyaseti"ni üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi

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