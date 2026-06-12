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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi | Muş haberleri | Son dakika haberleri

        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!

        Muş'ta, iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 56 yaşındaki Tekin Gökarslan hayatını kaybederken 27 yaşındaki Beytullah Gökarslan ise ağır yaralandı. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!

        Muş merkeze bağlı Yedipınar köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, Tekin Gökarslan (56) ile Beytullah Gökarslan (27) ağır yaralandı.

        BİR ÖLÜ VE BİR AĞIR YARALI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekin Gökarslan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Beytullah Gökarslan ambulansla Muş Devlet Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı değerlendirilen şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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