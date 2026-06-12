Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman Nemrut Dağı bölgesi kırsalında, 26 poşet içerisinde yasa dışı yollarla 135 adet çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimizce yakalandı.

2.1 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Biyokaçakçılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında toplam 2 milyon 97 bin liralık idari para cezası uygulanmış, yasal süreç başlatılmıştır.

EKOSİSTEMİN DENGESİNİ BOZACAK EYLEM

Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.