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        Haberler Gündem Çevre Son dakika haberi: Yabancı uyruklu 3 çekirge avcısına 2.1 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Yabancı uyruklu 3 çekirge avcısına 2.1 milyon TL ceza!

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman'da Nemrut Dağı bölgesinde, yasa dışı yollarla topladıkları 135 çekirgeyle yakalanan yabancı uyruklu 3 kişiye, toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Yabancı uyruklu 3 çekirge avcısına 2.1 milyon TL ceza!

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman Nemrut Dağı bölgesi kırsalında, 26 poşet içerisinde yasa dışı yollarla 135 adet çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimizce yakalandı.

        2.1 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

        Biyokaçakçılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında toplam 2 milyon 97 bin liralık idari para cezası uygulanmış, yasal süreç başlatılmıştır.

        EKOSİSTEMİN DENGESİNİ BOZACAK EYLEM

        Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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