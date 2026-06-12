Dünya Kupası'nda İngilizce skandalı! Hakem Sampaio'nun dediklerini kimse anlamadı
2026 Dünya Kupası'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçında ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın Brezilyalı hakemi Wilton Sampaio, 83. dakikada VAR incelemesi sonrası Güney Afrikalı Simba Zwane'yi direkt kırmızı kartla oyundan atarken, bu kararı tribünlere açıkladığı sırada konuştuğu İngilizce sözcükler kimse tarafından anlaşılamadı. Hakem Sampaio, oyuncular ve tribündeki seyircilerin şaşkın bakışları arasında kırmızı kartını çıkardı.
Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:05 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası'nda Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 yendiği açılış maçına, Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun İngilizcesi damga vurdu.
83. dakikadaki bir faulün ardından VAR'ın davetiyle saha kenarındaki ekranda pozisyonu izleyen Sampaio, kırmızı kart kararını tribünlere açıklarken, hem oyuncular hem de taraftarlar Brezilyalı hakemin konuştuğu kelimeleri anlamakta güçlük çekti.
Kırmızı kart gören Güney Afrikalı futbolcu Simba Zwane de Sampaio kendisine kırmızı kart çıkana kadar kararı anlamadı.
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