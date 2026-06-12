Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nda İngilizce skandalı! Hakem Sampaio'nun dediklerini kimse anlamadı

        Dünya Kupası'nda İngilizce skandalı! Hakem Sampaio'nun dediklerini kimse anlamadı

        2026 Dünya Kupası'nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçında ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın Brezilyalı hakemi Wilton Sampaio, 83. dakikada VAR incelemesi sonrası Güney Afrikalı Simba Zwane'yi direkt kırmızı kartla oyundan atarken, bu kararı tribünlere açıkladığı sırada konuştuğu İngilizce sözcükler kimse tarafından anlaşılamadı. Hakem Sampaio, oyuncular ve tribündeki seyircilerin şaşkın bakışları arasında kırmızı kartını çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!

        2026 Dünya Kupası'nda Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 yendiği açılış maçına, Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun İngilizcesi damga vurdu.

        83. dakikadaki bir faulün ardından VAR'ın davetiyle saha kenarındaki ekranda pozisyonu izleyen Sampaio, kırmızı kart kararını tribünlere açıklarken, hem oyuncular hem de taraftarlar Brezilyalı hakemin konuştuğu kelimeleri anlamakta güçlük çekti.

        Kırmızı kart gören Güney Afrikalı futbolcu Simba Zwane de Sampaio kendisine kırmızı kart çıkana kadar kararı anlamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "İsrail hammaddesi kan ve kaos olan bir fitne üretim makinesine dönüşmüştür." diyen Erdoğan, "Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, ma...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yılan, akrep ve kene ısırmalarında bu hatalar öldürüyor
        Yılan, akrep ve kene ısırmalarında bu hatalar öldürüyor
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Borsalarda yeni dev
        Borsalarda yeni dev
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"