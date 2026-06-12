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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Irmak Ayşe öğretmenin ardından okul müdürü Melahat İ'nin ifadesi alındı | Son dakika haberleri

        Irmak öğretmenin ardından okul müdürünün ifadesi alındı

        Ağrı'da, 7 Haziran'da evinde hayatına son vermiş halde bulunan 28 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili olarak okul müdürü Melahat İ.'nin ifadesi alındı. Melahat İ., ifadesinde, serviste yaşanan tartışmada, Irmak Ayşe öğretmenin kendisine hakaret ederek elleriyle fiziki saldırıda bulunduğunu iddia etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı

        Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma genişletildi.

        MOBBİNG İDDİALARI İNCELENİYOR

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyaya yansıyan "mobbing, haksızlığa uğrama ve intihara sürüklenme" iddiaları üzerine dosyayı çok yönlü incelemeye aldı. Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü Melahat İ.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Okul Müdürü, ifadesinde mobbing ya da baskı uygulamadığını, ölüm olayıyla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Okul Müdürü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        SERVİSTE YAŞANAN TARTIŞMA

        Dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri de Koparan ile okul müdürü arasında daha önce yaşanan olay oldu. 17 Nisan tarihinde okul müdürü ile öğretmen Koparan arasında serviste yaşanan tartışmaya ilişkin taraflar hakkında adli süreç başlatıldığı, ölümden 4 gün önce, 3 Haziran tarihinde iddianame düzenlendiği ortaya çıktı.

        OKUL MÜDÜRÜNDEN "BANA SALDIRDI" İDDİASI

        Okul Müdürü Melahat İ., bu olayda Irmak Ayşe öğretmenin kendisine hakaret ederek elleriyle fiziki saldırıda bulunduğunu belirtti ve olayla ilgili adli sürecin işlediğini ifade etti.

        Irmak Ayşe öğretmenin eğitim yılı başında Hamur ilçesi Soğanlıtepe İlkokulundan mazereti nedeniyle Karakazan İlkokuluna görevlendirildiği, yarı yılda görevlendirilmesinin kaldırılarak yeniden eski okuluna döndüğü belirtildi. Okul Müdürü Melahat İ., Irmak Ayşe öğretmenin yer değişikliği ile ilgili kendisinin bir yetkisinin olmadığını, bu konuda yetkinin ilçe milli eğitim müdürlüğünde olduğunu, bu olayla da kendisinin alakası olmadığını ifadesinde belirtti.

        YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARAŞTIRILIYOR

        Savcılık, Koparan’ın okulunun değiştirilmesi talebiyle yaptığı idari başvuruların ve yakınmalarının, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri nezdinde soruşturma kapsamında araştırıldığını belirtti. Dosyada, Koparan’ın görevini kötüye kullanma ya da başka bir görev suçuna ilişkin doğrudan bir adli başvurusunun bulunmadığı kaydedildi.

        ERKEK ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

        Soruşturmada Koparan’ın telefonunda yapılan incelemede, ölümünden önce erkek arkadaşı Berat A. ile mesajlaştığı ve duygusal yoğunluk yaşadığı tespit edildi. Erkek arkadaşı Berat A.'nın da "intihara yönlendirme" iddiası kapsamında ifadesi alındı, ancak erkek arkadaşının, Koparan’ın ölümüyle ilgisinin bulunmadığı belirtilerek serbest bırakıldı.

        PSİKİYATRİ DESTEĞİ ALIYORMUŞ

        Öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın, ölümünden önce psikiyatri tedavi sürecinin bulunduğu ve bu kapsamda farklı tarihlerde hastane başvuruları yaptığı öğrenildi. Koparan’ın ilk psikiyatri başvurusunun 17 Nisan 2025 tarihinde yapıldığı, daha sonra 1 Aralık 2025, 17 Mart 2026 ve 13 Nisan 2026 tarihlerinde de psikiyatri birimine başvurduğu ve ilaç kullandığı belirlendi. 1 Aralık 2025 tarihli başvurusunda ise kullandığı uyku ilacından fazla sayıda alması nedeniyle "zehirlenme" tanısı konulduğu, ancak bu olaya ilişkin herhangi bir adli sürecin bulunmadığı ifade edildi.

        KOMŞUSU İLE KARŞILIKLI ŞİKAYET

        15 Ekim 2025 tarihinde kaldığı apartta komşusu Cansu B. ile yaşadığı iddia edilen olay nedeniyle öğretmen Irmak Ayşe Koparan hakkında "hakaret" ve "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" iddialarıyla karşılıklı şikâyette bulunulduğu öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınırken, dosyada iddiaları destekleyen somut bir delile ulaşılamadığı belirtildi. Bu nedenle savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Soruşturma kapsamında "intihara yönlendirme" suçu yönünden de şüpheli tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü, ancak bu aşamada doğrudan bu suçun unsurlarını oluşturan somut bir olay öyküsüne ulaşılamadığı öğrenildi. Tanık beyanlarında ise Koparan’ın, okul müdürüyle yaşadığı süreçte idari yer değişikliğiyle kendisinin cezalandırıldığını düşündüğünü arkadaş çevresiyle paylaştığı yönünde ifadelerin bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın, idari başvurular ve tanık anlatımları doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

        "ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ KILAN EMAREYE RASTLANMADI"

        Başsavcılık, genç öğretmenin idari başvurularının karşılanmadığı yönündeki iddialar üzerine ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı yazarken, gelecek cevaba göre kamu görevlileri hakkında ayrıca işlem yapılabileceğini bildirdi. Başsavcılık, ilk incelemelerde ölümü şüpheli kılan bir emareye rastlanmadığını, ancak kamuoyuna yansıyan tüm iddiaların titizlikle araştırıldığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.

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