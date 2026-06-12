Borsada barış coşkusu
ABD ve İran'dan gelen barış açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da günlük yükseliş yüzde 2,20'nin üzerinde seyrediyor. Bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 6'yı aştı
Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:38 Güncelleme:
Borsa İstanbul, İran ve ABD'den gelen barış mesajlarının ardından yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da günlük yükseliş yüzde 2,20'nin üzerinde seyrediyor. Bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 6'yı aştı.
Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 168,57 puan ve yüzde 1,23 artışla 13.912,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrediyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ