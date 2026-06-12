Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Özdemir'in aile tatili - Magazin haberleri

        Demet Özdemir'in aile tatili

        Oyuncu Demet Özdemir, ailesiyle birlikte Göcek'te tekne tatili yaparken görüntülendi. Tatil için tercih edilen teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro (75 bin TL) olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 08:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Özdemir, deniz sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı.

        2

        Dinlenmek için tekne tatilini tercih eden oyuncu, ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

        3

        Teknede müzik dinleyen Özdemir, Sezen Aksu'nun şarkısı 'Firuze'yi açarak yüksek sesle eşlik etti. Şarkıyı coşkuyla söyleyen oyuncunun sesi, koyda yankılandı.

        4

        Gün boyunca denize girmeyen Demet Özdemir, zamanını ailesiyle sohbet ederek geçirdi.

        5

        Özdemir, bir ara da kano yapan arkadaşını telefonunu eline alarak onun fotoğraflarını çekti.

        6

        Oyuncunun tatil için tercih ettiği teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro (75 bin TL) olduğu öğrenildi. Demet Özdemir'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        221 eserle Kolezyum'da

        Troya'nın hikâyesi dünyayla buluştu. 

        #Demet Özdemir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        Borsalarda yeni dev
        Borsalarda yeni dev
        15 yaşında bir çocuk silahla öldürüldü!
        15 yaşında bir çocuk silahla öldürüldü!
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        'Kanye West' polemiği
        'Kanye West' polemiği
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı