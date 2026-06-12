Demet Özdemir'in aile tatili
Oyuncu Demet Özdemir, ailesiyle birlikte Göcek'te tekne tatili yaparken görüntülendi. Tatil için tercih edilen teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro (75 bin TL) olduğu öğrenildi
Giriş: 12 Haziran 2026 - 08:22 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Özdemir, deniz sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı.
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Dinlenmek için tekne tatilini tercih eden oyuncu, ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşadı.
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Teknede müzik dinleyen Özdemir, Sezen Aksu'nun şarkısı 'Firuze'yi açarak yüksek sesle eşlik etti. Şarkıyı coşkuyla söyleyen oyuncunun sesi, koyda yankılandı.
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Gün boyunca denize girmeyen Demet Özdemir, zamanını ailesiyle sohbet ederek geçirdi.
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Özdemir, bir ara da kano yapan arkadaşını telefonunu eline alarak onun fotoğraflarını çekti.
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Oyuncunun tatil için tercih ettiği teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro (75 bin TL) olduğu öğrenildi. Demet Özdemir'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
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