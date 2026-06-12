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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Meksika - Güney Afrika: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Dünya Kupası'nın açılış maçı Meksika'nın!

        Meksika - Güney Afrika: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. A Grubu'na üç puanla başlayan Aztekler'in gollerini Quinones ve Raul Jimenez kaydetti. Güney Afrika'da Sithole ve Zwane, Meksika'da ise Montes kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!

        2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A Grubu'nda oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) karşılaştığı Güney Afrika'yı her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

        Aztekler, 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez'in golleriyle üç puanın sahibi oldu.

        3 KIRMIZI KART ÇIKTI!

        Güney Afrika'da Sithole, 49. dakikada, Zwane ise 84. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı. Meksika da Montes'in 90+2'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

        Meksika gruptaki ikinci maçında 19 Haziran'da Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika ise 18 Haziran'da Çekya ile kozlanı paylaşacak.

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