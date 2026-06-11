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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu da gözaltında | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de gözaltına alındı. Beker'in, İstanbul'a getirileceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ünlülere yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 23 isim gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı talimatı verilen CHP Ankara milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker de gözaltına alındı.

        Beker'in, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirileceği öğrenildi. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker de yaptığı paylaşımda, oğlu Oğuzhan Beker'in firari olmadığını ve emniyete gittiğini söyledi.

        Beker, "İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de herhangi bir kişiye kullandırmıştır." ifadelerini kullandı.

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
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