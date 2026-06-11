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        Haberler Objektife Takılanlar Anıl Altan'ın gizemli arkadaşı - Magazin haberleri

        Anıl Altan'ın gizemli arkadaşı

        Anıl Altan, Sarp Can ve Bilge Öztürk, Akyaka'da birlikte görüntülendi. Gün boyu sahilde vakit geçiren ekip arasında, Altan'ın gizemli şapkalı kadın arkadaşıyla olan samimi halleri dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 07:47 Güncelleme:
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        Gizemli arkadaş

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Anıl Altan, Sarp Can ve Bilge Öztürk, denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için Akyaka'da bir araya geldi. Bir plajda objektiflere takılan arkadaş grubu günü birlikte geçirdi. Ünlü isimler, denize girmeyi tercih etmeden sahilde sohbet edip, bol bol güneşlendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken ekip, uzun süre şezlonglarında güneşlendi.

        Oldukça neşeli oldukları gözlenen ekip arasında en çok dikkat çeken isim ise Anıl Altan oldu. Altan'ın yanındaki şapkalı bir kadın ile yakından ilgilenmesi ve sık sık sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu ve gizemli arkadaşı, gün boyunca samimi görüntüler vererek sık sık yan yana vakit geçirdi.

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        Arkadaş grubunun keyifli tatil günü ise objektiflere böyle yansıdı.

        Öte yandan Anıl Altan, kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile 2016'da nikâh masasına oturmuştu. 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kacaklarına alan ikili, 2025 yılında yollarını ayırmıştı.

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        #Anıl Altan
        #Sarp Can
        #Bilge Öztürk
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