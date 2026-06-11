Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek

        ABD-İran hattında tansiyonun yeniden yükselmesinin ardından konuşan ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların "şiddetli" şekilde süreceğini söyledi. Trump, "İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini" iddia etti, ancak İranlı üst düzey isimler bu iddiayı reddetti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 08:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek

        ABD-İran hattında iki aydır süren ateşkes görüşmelerinin tıkanmasının ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. ABD, iki ayın ardından ilk kez 10 Haziran günü İran'a saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı talimatı vermeyi planladığını söylemesinden saatler sonra CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

        ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği sırada konuşan Trump, İran'la anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların "şiddetli" şekilde süreceğini söyledi.

        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı! Haberi Görüntüle

        Fox News'in aktardığına göre Trump, İran'ın içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirten Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Trump, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasında uçtuğunu belirterek, ülkenin güneybatı bölgelerinde radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini kaydetti.

        "İRAN'IN TEMASA GEÇTİĞİNİ" İDDİA ETTİ

        "İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini" aktaran Trump, saldırıların yakında duracağını belirtti.

        İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde ise Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, eğer anlaşmayı imzalamazlarsa yarın onları çok "şiddetli" şekilde bombalayacaklarını vurguladı.

        Trump, bunun dünya üzerinde en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu da savundu.

        İRAN REDDETTİ

        Öte yandan İranlı üst düzey bir yetkili, Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını "tamamen yalan" diyerek reddetti.

        İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Trump'ın "İranlı yetkililerin kendisini doğrudan arayarak bombalamaların durmasını istediğine" ilişkin iddiasına cevap verdi.

        İranlı yetkili, "Trump'ın, İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiası tamamen yalandır. Trump ile hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 9 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu Meclis'te Toplantı Yapmaktan Neden Vazgeçti?)

        Bugün CHP'de tarihi kırılma mı oldu? Kılıçdaroğlu Meclis'te toplantı yapmaktan neden vazgeçti? Kılıçdaroğlu neden Meclis'e gitmedi? Kim kazandı, kim "Bekle-gör" dedi? Bugünün faturası "İhraç" mı olacak? Özel neden Meclis'te ısrarcı oldu? Sonunda CHP'yi kim, kime bırakacak? Özel ve Kılıçdaroğlu neyi ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        AI yüzünden işsizlik endişesi büyüyor!
        AI yüzünden işsizlik endişesi büyüyor!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Bu yıl ortalama ücret zammı ne oldu?
        Bu yıl ortalama ücret zammı ne oldu?
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!