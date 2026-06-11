ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek
ABD-İran hattında tansiyonun yeniden yükselmesinin ardından konuşan ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların "şiddetli" şekilde süreceğini söyledi. Trump, "İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini" iddia etti, ancak İranlı üst düzey isimler bu iddiayı reddetti
ABD-İran hattında iki aydır süren ateşkes görüşmelerinin tıkanmasının ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. ABD, iki ayın ardından ilk kez 10 Haziran günü İran'a saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı talimatı vermeyi planladığını söylemesinden saatler sonra CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği sırada konuşan Trump, İran'la anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların "şiddetli" şekilde süreceğini söyledi.
Fox News'in aktardığına göre Trump, İran'ın içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirten Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu söyledi.
Trump, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasında uçtuğunu belirterek, ülkenin güneybatı bölgelerinde radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini kaydetti.
"İRAN'IN TEMASA GEÇTİĞİNİ" İDDİA ETTİ
"İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini" aktaran Trump, saldırıların yakında duracağını belirtti.
İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde ise Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, eğer anlaşmayı imzalamazlarsa yarın onları çok "şiddetli" şekilde bombalayacaklarını vurguladı.
Trump, bunun dünya üzerinde en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu da savundu.
İRAN REDDETTİ
Öte yandan İranlı üst düzey bir yetkili, Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını "tamamen yalan" diyerek reddetti.
İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Trump'ın "İranlı yetkililerin kendisini doğrudan arayarak bombalamaların durmasını istediğine" ilişkin iddiasına cevap verdi.
İranlı yetkili, "Trump'ın, İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiası tamamen yalandır. Trump ile hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor." ifadelerini kullandı.