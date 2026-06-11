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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Erdem Demir 15 yaşında öldürülmüştü... "Ağabey" husumeti... | Son dakika haberleri

        15 yaşında öldürülmüştü... "Ağabey" husumeti...

        İzmir'de, çıkan bıçaklı kavgada öldürülen ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Erdem Demir'i katleden cinayet şüphelisi 18 yaşındaki C.C.'nin, 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. C.C.'nin, öldürdüğü Demir ile kendisine "ağabey" demediği için çıkan tartışma nedeniyle husumetli olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 08:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 yaşında öldürülmüştü... "Ağabey" husumeti...

        İzmir'de olay, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir (15) ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında kavga çıktı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

        Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        25 SUÇ KAYDI BULUNDU

        Tutuklanan şüpheli C.C.'nin, 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Açıktan ve iş yerinden hırsızlık' ile 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

        KAFEYE SIĞINMA GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMIŞTI

        Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak bir kafeye koşup sığınması yer aldı. Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip uzaklaştırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları da yer alıyor.

        SEVGİ EVİ'NDE KALMIŞ

        Erdem Demir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Caferbey Mahalle Camisi'nde toprağa verildi. Demir'in annesinin bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, babasıyla görüşmediği, bu nedenle bir süre Bayraklı Sevgi Evi'nde kaldığı öğrenildi.

        "AĞABEY" DEMEME HUSUMETİ

        Çevresi tarafından sevilen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğu belirtilen Demir ile tutuklu şüpheli C.C. arasındaki husumetin, kendisine 'ağabey' demediği gerekçesiyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.

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