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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Fransız dinamo! Transferde dev rakipler: Soungoutou Magassa

        Galatasaray'a Fransız dinamo! Transferde dev rakipler

        Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların radarındaki oyuncuya Bundesliga ve Serie A'dan da talipler bulunurken, kulübünün küme düşmesi transfer ihtimalini güçlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor.

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        Sarı-kırmızılılar 3 kulvarda yarışacak kadro kurmayı planlarken, Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        G.SARAY'DAN MAGASSA HAREKATI

        Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, West Ham United'dan Soungoutou Magassa ile ilgileniyor.

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        AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR

        22 yaşındaki Fransız orta sahayı Galatasaray'la birlikte Eintracht Frankfurt ve Juventus'un da istediği aktarıldı.

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        İngiliz ekibinin Premier Lig'den Championship'e düşmesiyle birlikte genç yıldızın takımdan ayrılmasının çok olası olduğu belirtildi.

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        Geçtiğimiz yaz Monaco'dan 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Magassa, 26 maçta 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 1.259 dakika forma giydi.

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