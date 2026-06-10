Galatasaray'a Fransız dinamo! Transferde dev rakipler
Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların radarındaki oyuncuya Bundesliga ve Serie A'dan da talipler bulunurken, kulübünün küme düşmesi transfer ihtimalini güçlendirdi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar 3 kulvarda yarışacak kadro kurmayı planlarken, Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
G.SARAY'DAN MAGASSA HAREKATI
Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, West Ham United'dan Soungoutou Magassa ile ilgileniyor.
AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR
22 yaşındaki Fransız orta sahayı Galatasaray'la birlikte Eintracht Frankfurt ve Juventus'un da istediği aktarıldı.
İngiliz ekibinin Premier Lig'den Championship'e düşmesiyle birlikte genç yıldızın takımdan ayrılmasının çok olası olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz yaz Monaco'dan 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Magassa, 26 maçta 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 1.259 dakika forma giydi.