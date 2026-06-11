Ne polis ne dedektif! Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu! Futbol tarihinin en sıra dışı kahramanı Pickles’ın hikayesi

Takvimler 20 Mart 1966 Pazar gününü gösteriyordu. İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’na sadece birkaç ay kalmıştı. Turnuvanın simgesi olan Jules Rimet Kupası, Londra’daki Westminster Central Hall’da düzenlenen nadir pul sergisinde halkın ziyaretine açılmıştı. Sergi salonu, Parlamento Binası’na sadece birkaç yüz metre uzaklıkta, son derece sıkı korunan bir yerdi.

Dönemin FIFA Başkanı Stanley Rous’un belirlediği şartlar doğrultusunda kupa, 30 bin sterlin karşılığında sigortalanmış, kilitli bir cam vitrinde sergileniyor ve 24 saat koruma altında tutuluyordu. Salonda milyonlarca sterlin değerinde koleksiyon parçaları bulunsa da Jules Rimet Kupası’nın manevi değeri çok daha büyüktü. Ancak alınan tüm önlemler, futbol tarihinin en şaşırtıcı hırsızlıklarından birini engellemeye yetmedi.

Görsel kaynak: AA