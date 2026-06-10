Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!

Şişli Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016 günü silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

“METROBÜSLE GİTTİM’

Şüpheli Bülent G.’nin detaylı ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifadenin detayları; “Olay günü akşam saatlerinde Avcılar ilçesindeki ikametimden çıkarak Mecidiyeköy'e metrobüs ile geldim. Olay günü mart ayı olması sebebiyle kış mevsimiydi ve hava yağmurlu idi. Üzerimde ne olduğunu tam hatırlamıyorum ama kafamda şapkam vardı. Metrobüse bindim, üzerimde telefonum da vardı. Metrobüs ile Mecidiyeköy'e kadar geldim. Sonra yaya olarak Mecidiyeköy meydandan direk karşıdaki Ortaklar Caddesine geçiş yaptım ve yaya olarak yaklaşık 10-15 dakika kadar yürüdüm ve daha sonra daha önceden adresine gitmiş olduğum ve anne tarafımdan akrabam olan Aynur Kanbur’un ikametine gittim” dedi.

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"AYNUR MEGAFONDA KİM O DEDİ"

“Ben dışarıdan kapının ziline bastım, Aynur megafondan kim o diye sordu. Ben de şahsa Aynur Kanbur mu diye seslendim, evet deyince paketiniz var dedim" diyen zanlı Bülent G. ifadesinin devamında “Kendisi beni kargocu sandı ve binanın kapısını açtı. Ben açılan kapıdan binaya girdim ve giriş kattaki daireye yöneldiğimde girişte sağda bulunan Aynur'a ait daire kapısının açık vaziyette olduğunu gördüm. Tam o sırada Aynur kapıya geldi, muhtemelen beni tanımadı, çünkü havanın soğuk ve yağışlı olmasından kaynaklı bende kapüşonlu mont ve şapka vardı.” şeklinde konuştu.

“AİLEMİZİN İTİBARINI ZEDELEDİN”

“Aynur'u gördüğümde kendisiyle 2008 ya da 2009 yılında Bebek ya da Baltalimanı sahilde denk geldiğimizde yaşadığımız tartışmaya atıfta bulunarak ailemizin itibarını zedeledin, sen nasıl bir ailenin ferdi olduğunun farkında değilsin diye yineledim.”

"YILLAR ÖNCE TESADÜFEN SAHİLDE GÖRMÜŞTÜM"

Aynur Mezdeke diye bilinen dansöz grubunun dansçısı, üyesiydi diyen Bülent G, “Yıllar önce tesadüfi sahilde denk gelişimizde de her ikimizin de ortak akrabası, aile büyüğü olan Şevki Kanbur’u anarak Şevki dayımızın yeğeni nasıl böyle işlerle uğraşır, sen bizim ailemizin adını lekeledin, Şevki Kanbur’un kemiklerini sızlatıyorsun dedim. Rahmetli Şevki dayımız Kasımpaşa çevresinde 1960'lı yıllarda baba diye bilinen, çevresinde herkesin saygı duyduğu örnek biri diye bilinir.”

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“Ben de Aynur'un dansözlük yapmasını aynı ailenin ferdi olarak kabul edemediğimden bu konuda kendisini uyarmıştım. Aynur sesini yükseltip bağırarak sen ne karışıyorsun, kimse bana karışamaz diye tepki verince ben oradan yürüyüp gitmiştim. Olay tarihinde de Aynur'un kapısında yine aynı şeyleri söyleyince Aynur beni hatırladı ve bana küfürler ederek üzerime yürüyünce ki siz diye çoğul konuşması muhtemelen aileden kaynaklı böyle söyledi ama benim aileden başka kimsenin Aynur ile görüşüp görüşmediğini bilmiyorum.”

CİNAYET ANINI BÖYLE ANLATTI

Olay anını saniye saniye anlatan şüpheli devamında şunları söyledi: “Aynur benim üzerime yürüdüğü gibi ben belimin sağ tarafından takılı 9 mm'lik el yapımı tabancamı çekip Aynur'un gövdesini hedef alarak tahmini 3-4 el ateş ettim. Aynur'un vurulup yere yığıldığını görünce binadan çıktım, geldiğim istikametten çıkarak aşağıya Beşiktaş Ihlamurdere Caddesine yaya olarak yürüdüm. Ihlamurdere Caddesini bitirdikten sonra sol tarafa Barbaros Bulvarına doğru yürüdüm ve yolun karşı tarafına otobüs duraklarına doğru geçtim.”

“Oradan otobüse binerek çalışmış olduğum Rumeli Hisarı'nda bulunan restauranta gittim. Olaydan birkaç gün sonra da olayda kullandığım tabancayı Emirgan Kanlıca seferi yapan bir tekneye binerek tam denizin ortasında kimse görmeden kenardan denize bıraktım.”

“Benim olayı gerçekleştirmem de Fazlı, Serdar ya da Yüksel K.’nin baskısı ya da azmettirmesi söz konusu değildir. Arazi konusu beni ilgilendiren bir detay değildir.’