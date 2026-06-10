Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP'de 9 vekilin ihracı istendi | Son dakika haberleri

        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi

        CHP Sözcüsü Sarı, "9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ya sevk edilmiş bulunuyor" açıklamasında bulundu. Buna göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sarı ayrıca, "Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 17:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi

        CHP Sözcüsü Sarı Müslim Sarı, "9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK’ya sevk edilmiş bulunuyor" açıklamasında bulundu.

        Sarı, milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere oy birliğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

        Sarı açıklamasında, ""Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konulan olan bu arkadaşlarımızla ilgili tedbirli olarak disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İHRACI İSTENEN MİLLETVEKİLLERİ TOPLANTI YAPTI

        Diğer yandan CHP'de ihracı istenen milletvekilleri TBMM'nin CHP Grub katında toplantı yaptıkları öğrenildi. Toplantıya Nurhayat Altaca, Turan Taşkın Özer, Sezgin Tanrıkulu, Ensar Aytekin, Gökhan Günaydın, Umut akdoğan ve Veli Ağbaba'nın katıldığı öğrenildi.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yusuf Tekin: Irmak Ayşe Koparan sorusunu yanıtladı

        "Soruşturma açıldı. Öğretmen arkadaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. İhmali olan bir arkadaşımız varsa kim olursa olsun gerekli işlem yapılacaktır" (ANKA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez