CHP Sözcüsü Sarı Müslim Sarı, "9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK’ya sevk edilmiş bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Sarı, milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere oy birliğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Sarı açıklamasında, ""Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konulan olan bu arkadaşlarımızla ilgili tedbirli olarak disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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İHRACI İSTENEN MİLLETVEKİLLERİ TOPLANTI YAPTI

Diğer yandan CHP'de ihracı istenen milletvekilleri TBMM'nin CHP Grub katında toplantı yaptıkları öğrenildi. Toplantıya Nurhayat Altaca, Turan Taşkın Özer, Sezgin Tanrıkulu, Ensar Aytekin, Gökhan Günaydın, Umut akdoğan ve Veli Ağbaba'nın katıldığı öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...