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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor

        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da enflasyonu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. En düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar artış yapılacak. Artışın yapılması için Meclis'e yasal düzenleme sunulacak. Düzenleme ne zaman Meclis'e sunulacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 10 Haziran 2026 - 18:06 Güncelleme:
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        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor

        En düşük emekli aylığı geçen yıl temmuz ayında 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya, ocak ayında da 20 bin liraya yükseltilmişti. Mayıs ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da enflasyonu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. En düşük emekli aylığının temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR ARTACAK?

        Haziran ayında enflasyon, beklenti anketine uygun gerçekleşirse temmuz ayında en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 oranında zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda yüzde 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.

        DÖRT YILIN ORTALAMA ENFLASYONUYLA 23 BİN 880 LİRA OLACAK

        Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23 bin 580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23 bin 880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra AK Parti Grubu, en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddelik kanun teklifini Meclis'e sunacak.

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