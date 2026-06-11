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        Haberler Dünya ABD'den İran'a saldırı | Dış Haberler

        ABD'den İran'a saldırı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başladığını duyurdu. İran tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        ABD'den İran'a saldırı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurdu.

        CENTCOM'un yazılı açıklamasında, vurulan hedefler hakkında ayrıntı verilmezken, yeni saldırıların Türkiye saatiyle gece yarısını 15 dakika geçe başladığı bilgisine yer verildi.

        Açıklama, İran'ın saldırılarına karşı "meşru müdafaa" hakkının kullanıldığı savunuldu.

        PATLAMA SESLERİ DUYULDU

        İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm ve Hengam adalarında bazı noktaların ABD'nin saldırılarının hedefi olduğu ve Bender Abbas kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

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        İran devlet televizyonunun Hürmüzgan Valiliğine dayandırdığı haberinde, Keşm ve Hengam adalarında saldırılardan kaynaklanan patlamalar olduğu belirtildi.

        Öte yandan, Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

        İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı çevresindeki liman kenti Bender Abbas'taki patlama seslerinin havalimanından geldiğini bildirdi.

        DENİZDE ÇATIŞMA

        İran basını, ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirdi.

        İran'ın Mehr Haber Ajansının haberinde, "Deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

        ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

        İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini ifade etmişti.

        HÜRMÜZ BOĞAZI GEÇİŞLERE KAPATILDI

        İran tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduklarını açıkladı.

        *Fotoğraf: CENTCOM, temsilidir

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