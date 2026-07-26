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        Haberler Gündem 3. Sayfa Seyir tepesinde dehşet! Cinayete tanık olunca katledildiler!

        Seyir tepesinde dehşet! Cinayete tanık olunca katledildiler!

        Adana'da seyir tepesinde işlenen 3 cinayette dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Buna göre Osman A.'nın tartıştığı Semra Yılmaz'ı vurduktan sonra Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de cinayete tanık oldukları için öldürdüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Cinayete tanık olunca katledildiler!

        Adana'da seyir tepesinde Osman A.'nın tabancayla öldürdüğü Semra Yılmaz (44), Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'in (28) cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Osman A.'nın tartıştığı Semra Yılmaz'ı vurduktan sonra Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de cinayete tanık oldukları için öldürdüğü ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi.

        Osman A., evinden otomobille aldığı Semra Yılmaz ile seyir tepesine gitti. Bir süre sohbet eden Osman A. ile Yılmaz'ın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Osman A., Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Osman A., daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i vurup, aracına bindikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz, Demir ve İlbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman A.'yı Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

        GÖRÜŞMEK İÇİN ISRAR EDİYORMUŞ

        Osman A.'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. İkili arasında mahallede çıkan tartışmanın olay yerinde de sürdüğü ve cinayetin meydana geldiği belirtildi. Öte yandan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsileri tamamlanan Semra Yılmaz, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Emniyete götürülen Osman A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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