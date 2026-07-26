Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 10 numara bölgesine iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz!

"BAŞKANIMIZ EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Taraftarların transfer beklentisine de değinen Buruk, "Otelin önüne çıktığımızda da devamlı 'Transferler nerede?' diye soruyorlar. Çok haklılar, burada çalıştığımızı, boş durmadığımızı, en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler. En iyisi bazen süre alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Buruk, "Taraftarımız, 'Galatasaray oyuncu almayacak mı, para harcamayacak mı?' şeklinde düşünmesinler. En iyisini yapmaya başkanımız çalışıyor. O konuda içleri rahat olsun." diye konuştu.