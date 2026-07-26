Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi final maçında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek, bu turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Ünlü isimler de bu tarihi zaferin ardından duygularını dile getirdi
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 17:20 Güncelleme:
1
Tarkan: Mutluluktan ağlattınız beni kızlar. Muhteşemsiniz. Yine göğsümüzü kabarttınız. Sizlerle çok gurur duyuyoruz. Canımız Filenin Sultanları. Çok kutlarım.
2
Serenay Sarıkaya: Hepinizi çok seviyoruz. Tebrikler dünyanın en güzel kızları.
Demet Şener: Şampiyon Filenin Sultanları.
3
Nurgül Yeşilçay: Kızlar şampiyon!
Nilüfer: Helal olsun size, helal olsun.
4
İlker Ayrık: Gurur!
Mustafa Sandal: Sizinle gurur duyuyoruz.
5
Ata Demirer: Yaşayın!
Çağlar Ertuğrul: Yine yeniden gurur duyduk sizlerle.
6
Ercan Saatçi: Gurur duyuyoruz.
Zafer Ergin: Tebrikler Filenin Sultanları.