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        Haberler Magazin Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik

        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi final maçında Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek, bu turnuvada ikinci kez şampiyon oldu. Ünlü isimler de bu tarihi zaferin ardından duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        1

        Tarkan: Mutluluktan ağlattınız beni kızlar. Muhteşemsiniz. Yine göğsümüzü kabarttınız. Sizlerle çok gurur duyuyoruz. Canımız Filenin Sultanları. Çok kutlarım.

        2

        Serenay Sarıkaya: Hepinizi çok seviyoruz. Tebrikler dünyanın en güzel kızları.

        Demet Şener: Şampiyon Filenin Sultanları.

        3

        Nurgül Yeşilçay: Kızlar şampiyon!

        Nilüfer: Helal olsun size, helal olsun.

        4

        İlker Ayrık: Gurur!

        Mustafa Sandal: Sizinle gurur duyuyoruz.

        5

        Ata Demirer: Yaşayın!

        Çağlar Ertuğrul: Yine yeniden gurur duyduk sizlerle.

        6

        Ercan Saatçi: Gurur duyuyoruz.

        Zafer Ergin: Tebrikler Filenin Sultanları.

        7

        Deniz Baysal: Kalbim!

        Merve Dizdar: Helal olsun kızlar!

        8

        Fatma Turgut: Şampiyon Türkiye!

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