Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kavşaktan dönerken otomobilin kapısının açılması sonucu yola savrulan 2 yaşındaki Tevfik Mert Cihan, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KÜÇÜK ÇOCUK YOLA UÇTU

İHA'daki habere göre kaza; dün gece saat 23.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonundan çıktıktan sonra evlerine gitmek üzere seyir halinde olan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobilin kavşaktan dönüş yaptığı sırada kapısı henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı.

Kapının açılmasıyla birlikte araçta bulunan anne ile 2 yaşındaki oğlu Tevfik Mert Cihan yola savruldu.

BAŞKA ARACIN ALTINDA KALDI

Bu sırada ışıklardan dönüş yapan başka bir otomobil, yola düşen minik Tevfik'in üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Şehitkamil OSB Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tevfik Mert Cihan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Minik Tevfik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Çocuğun üzerinden geçtiği iddia edilen otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.