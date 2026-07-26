İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Trump ile İran meselesini görüşeceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede İran dahil gündemdeki tüm konuları ele alacaklarını belirtti.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeler ve ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağını aktaran Netanyahu, Graham'ı "kuruluşundan bu yana İsrail'in en büyük dostlarından biri" olarak nitelendirdi.

ABD'ye yarın gideceğini belirten Netanyahu, Trump ile görüşerek "İran'daki durum dahil gündemde bekleyen tüm konuları ele alacağını" ifade etti.

Batı Şeria'daki İsrail ordusunun saldırılarının "genişleyeceği" açıklaması

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İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısıyla başlayan olaylar hakkında konuşan Netanyahu, "köylere baskın yapma, arama yapma ve gözaltı" talimatları verdiğini duyurdu.

Netanyahu, Batı Şeria'nın Nablus kentinde iki Filistinlinin hastane baskınıyla gözaltına alınmasına ilişkin, bu kişilerin "hastanede saklandığını" iddia etti.

Gözaltına alınan iki Filistinlinin evlerinin yıkılacağını söyleyen Netanyahu, Batı Şeria'da İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarının "genişleyeceği" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün gece bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Netanyahu, Rubio'nun, ABD'nin "Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı harekete geçme niyetinde olduğunu" aktardı.

Netanyahu, kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran UCM'nin "dünya genelinde adaleti tehlikeye attığını" da iddia etti.

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın kendisi hakkındaki yakalama kararlarını "dikkatleri başka yöne çekmek için koruyucu bir kalkan oluşturmak" amacıyla aldığını öne süren Netanyahu, "Bu kalkan şimdi ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği duyurulmuştu.