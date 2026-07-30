Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; rüzgarın en kuvvetli estiği alan Biga Yarımadası, Edremit çevresi, Çanakkale, Bandırma, Balıkesir, Soma ve Bergama çevresi olarak tahmin ediliyor. Güney Ege’de orta kuvvette esmeye başlayan ve düne göre hızı10-15 km/saat daha zayıflayan rüzgara rağmen, yangınlar yer yer sürüyor.

Bu alanlarda gelecek en az 5 gün daha hava güneşli, gündüz 13:00-19:00 saatleri arası kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgar en kuvvetli haliyle sönmek üzere olan ateşleri de yeniden canlandırıyor. Gece saatleri sabaha kadar esintiler Güney Ege’de zayıflasa da özellikle Edremit-Balıkesir arasında gücünü koruyarak esiyor. Bu durum 1 Ağustos Cumartesi öğlen saatlerine kadar sürecek, hafta sonu ise iyi haber olarak bu rüzgar hızları neredeyse yarı süratlerine düşecek. Bugün 40 ila 60 km/saat’i bulan esinti, hafta sonu 25 ila 40 km/saat ile esecek görünüyor.

ORMAN YANGINI RİSKİ GELECEK HAFTA EN YÜKSEK SEVİYEDE OLACAK

Yine de yüksek sıcaklıklar ve kuru rüzgarlar nedeniyle orman yangını riski hafta sonu ve gelecek hafta da en yüksek seviyede olacak. Duruma uygun davranarak yeşil alanlarda her an yangın çıkabileceğini unutmayalım, üstelik basit görünen bir ateş o kadar hızlı kontrolden çıkabiliyor ki, bu meteorolojik koşullar yaşanırken açık alanda hiç ateş yakmamak en iyisi.

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İstanbul’da ve Marmara’nın kuzey kesimlerinde rüzgar gelecek 3 gün daha kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları kuzeydoğudan, poyrazdan taşınan hava ile gündüz 27-29°C gibi mevsim için serin sayılabilecek bir seviyede seyrediyor. Bursa, Kocaeli ve Sakarya 30°C’yi biraz aşarken, Trakya’da Edirne çevresi hafta sonu 35-36°C’lere çıkıyor.

BUNALTICI HAVA HENÜZ AŞIRI SEVİYEYE ÇIKMIYOR

Gelecek 5 gün içinde yağmur beklenmeyen Marmara genelinde zaman zaman bulutlar artabilir, parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü, yer yer gölge alanlar ile bunaltıcılık henüz aşırı seviyeye çıkmıyor. Ağustos ayı da benzer koşullarda başlayacak, özellikle ilk haftası yeni bir sıcak hava dalgası beklenmiyor.

Ankara’da güneşli günler sürerken, 2 Ağustos Pazar gününden itibaren sıcaklıklar yeniden 32-33°C’lere yükseliyor. Bugünlerin 27-28°C’leri ve gölgede serin havası, haftaya İç Anadolu genelinde biraz daha ısınacak.

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İzmir’de sıcaklılar güneş altında bunaltıcı olsa da, gölgede 34 ila 36°C’lerde seyrediyor. Bu sıcaklıklar İzmir, Çeşme ve diğer kıyılar için bu tarihte ortalamalara çok yakın sayılır. İzmir ve çevresinde de rüzgar kuvvetli esiyor, orman yangını riski çok yüksek olarak İzmir’de de karşımıza geliyor.

Akdeniz kıyılarında 40°C’leri aşan sıcaklıklar yarından itibaren 36-37°C’lere kadar gerileyecek. Birkaç derecelik serinleme ile Antalya, Mersin ve Adana çevresinde Ağustos ayının aşırı sıcak başlamayacağı görülüyor.

Karadeniz’in orta ve batı kesimleri yağmursuz, parçalı bulutlu ve güneşli günler geçiriyor. Samsun’da hafta sonu sıcaklıklar gölgede 30°C, Doğu Karadeniz’de ise kıyıdan uzak iç kesimler yer yer yağmurlu, kıyılarda sıcaklıklar 27 ila 30°C’lerde seyrediyor. Bölgede geçtiğimiz 2 hafta etkili olan alçak basınçlar, Karadeniz üzerinden bol su buharı taşıdı. Bugünlerde termometre sıcaklıkları düşük görünse de, hissedilen sıcaklıklar 35°C’nin altına düşmüyor.

Güneydoğu Anadolu ise bu yaz Basra sıcaklarının etkisinde kaldı, sıcaklıklar gölgede hala 42-43°C gibi canlı sağlığını tehdit eden seviyelerde seyrediyor.

AKDENİZ ÜLKELERİ YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

Akdeniz ülkelerinin tamamı bu yaz mevsimini orman yangınlarıyla mücadeleyle geçiriyor. Tıpkı geçtiğimiz yaz aylarında olduğu gibi, İspanya’dan Türkiye’ye her ülkede büyük orman yangınları sürüyor. Dünya sıcaklık ortalamasının yıllar içerisinde artışı sürdürmesi, sıcak hava dalgalarının şiddetiyle direkt ilişkili, sıcak dalgaları daha ölümcül yapıyor.

Bu durumla mücadelenin insani ve maddi maliyeti her geçen yıl artıyor. Bizim artık bu ormanların yanabileceğini, tarım arazisinde herhangi bir ateş çıkarmamamız gerektiğini, duman görürsek vakit kaybetmeden 112’yi aramamız gerektiğini hatırlamamız gerekiyor. Yerleşim yerlerindeki yaşam dahil olmak üzere, yangınlar Akdeniz ekosistemini ve aslında soluduğumuz havayı tehdit ediyor, olumsuz etkiliyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.