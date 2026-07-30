Amy Winehouse'un babası kızının arkadaşlarına yaklaşık 1 milyon sterlin tazminat ödeyecek

Henüz 27 yaşındayken 2011'de hayatını kaybeden İngiliz müzik yıldızı Amy Winehouse'un babası, kızının kıyafetlerini ve diğer eşyalarını açık artırmayla sattıkları gerekçesiyle, şarkıcının iki arkadaşına dava açmıştı. Mitch Winehouse, kaybettiği davada, kızının arkadaşlarına 950 bin sterlin ödemeye mahkum edildi.

Mitch Winehouse, bu yılın başlarında Londra'daki mahkemede, ölümünden yıllar sonra Winehouse'un kıyafetlerini ve diğer eşyalarını açık artırmaya çıkaran iki arkadaşına karşı açtığı davayı kazanamadı.

Şarkıcının eski stilisti Naomi Parry ve arkadaşı Catriona Gourlay, kendilerine verildiğini söyledikleri eşyaları açık artırmaya çıkarırken dürüst olmayan bir şekilde hareket ettikleri iddialarını reddetti. Winehouse'un babası, bu eşyaları satmaya haklarının olmadığını savundu.

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2021 ve 2023 yılları arasında açık artırmaya çıkarılan 155 eşya arasında, merhum şarkıcıya ait kıyafetler, bale ayakkabıları, el çantaları, küpeler ve makyaj malzemelerinin yanı sıra 2011'deki son turnesinde giydiği bir elbise de yer alıyordu.

Duruşma sırasında Londra mahkemesine, Winehouse'un arkadaşlarının babasının unutkanlığından faydalanarak 1,4 milyon dolardan fazla satış geliri elde ettikleri söylendi.

Hakim, iki kadının, Winehouse'un babasından eşyaların hiçbirini kasten gizlemediğine, babanın planlanan satıştan başından beri haberdar olduğuna, ancak satış tamamlandıktan sonra para için peşlerine düştüğüne karar verdi.

Amy Winehouse, Temmuz 2011'de alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmişti.