İstanbul'da cinayete uzanan olay örgüsü, Ferhat Açık’ın (37) ağabeyi Habip Açık'ın, 13 Temmuz’da Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine giderek kardeşinden haber alamadığını bildirmesiyle başladı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre başvurunun ardından çalışma başlatan polis, Açık’ın son görüştüğü kişileri ve bağlantılarını mercek altına aldı.

Öldürülen Ferhat Açık.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

26 Temmuz’da Açık’ın cesedinin bulunmasıyla kayıp soruşturması cinayet soruşturmasına dönüştü. İstanbul merkezli yürütülen ve Van’a kadar uzanan çalışmada, cinayetin baş şüphelisi Okan Kılıç ile beraberindeki 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayeti itiraf eden Okan Kılıç.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin detaylı takibiyle Ferhat Açık’ın kaybolduğu andan öldürüldüğü ana, aracının ele geçirilmeye çalışılmasından şüphelilerin kaçışına kadar olayın tüm ayrıntıları adım adım ortaya çıkarıldı.

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KORKUNÇ PLAN DÜĞÜNDE KURULDU

İşte kan donduran o detaylar; İstanbul’da düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık, geçtiğimiz aylarda Okan Kılıç’ın düğün fotoğraflarını çekti. Aynı mahallede yaşamaları nedeniyle ikili arasında arkadaşlık başladı.

PARASINI ALMA PLANI YAPTI

Ancak iddiaya göre maddi durumu oldukça kötü olan Okan’ın aklında başka bir plan vardı. Ferhat’ın sosyal medya paylaşımlarını gören Okan, fotoğrafçının yüklü miktarda parası olduğunu düşündü. Bunun üzerine Ferhat’ı kaçırıp banka hesaplarındaki parayı ele geçirmek için plan yaptı.

İLK GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

İlk girişimde Ferhat, belirlenen buluşma adresine yanında bir arkadaşıyla gidince plan suya düştü. Ancak şüpheli Okan bu olaydan vazgeçmedi. Haziran ayında Esenyurt’ta yeniden karşılaşan ikili arasında bu kez bir fotoğraf çekimi konuşuldu. Okan, amcasının gelinlikçi dükkânının dış çekimini yaptırmak istediğini söyleyerek Ferhat’la anlaştı.

SON YOLCULUĞU OLDU

12 Temmuz günü Ferhat Açık, fotoğraf malzemelerini alarak çekim için yola çıktı. Planlanan adres Arnavutköy’dü. Şüpheli Okan, Ferhat’ı telefonla arayarak kendilerini de almasını istedi. Ferhat, bunun üzerine Okan ve beraberindekileri aracına aldı. Fotoğraf çekimi için çıktığını düşündüğü yolculuk, onun son yolculuğu oldu.

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“FOTOĞRAFIMI ÇEKER MİSİN?” DEDİ, TUZAĞI BAŞLATTI

İddialara göre Arnavutköy’de ormanlık bir alana gelindiğinde Okan Kılıç, Ferhat Açık’a, “Fotoğrafımı çeker misin?” diyerek araçtan inmesini sağladı. Ferhat Açık araçtan indiğinde plan devreye sokuldu. Okan Kılıç yanında getirdiği Poyraz K. ve Rıdvan K., Ferhat Açık’ın ellerini tutarak etkisiz hale getirerek bağladı.

Şüpheliler, ilk olarak Ferhat Açık’ın telefonu üzerinden banka hesaplarındaki parayı ele geçirmek istedi. Ancak hesapların boş olduğu anlaşılınca plan değişti. Bu kez hedef Ferhat Açık’ın otomobiliydi.

ÖNCE MESAJ ATTIRDILAR, SONRA AĞABEYİNİ ARATTILAR

Şüpheliler, otomobili üzerlerine alıp satabilmek için yeni bir plan yaptı. Satışın inandırıcı görünmesi amacıyla Ferhat Açık’ın telefonundan Okan Kılıç, “Abi, namus meselesi. Çok kötü durumdayım, yurt dışına çıkmam lazım. Arabayı sen sat” şeklinde mesaj attırıldı. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, Ferhat’a ağabeyini arattı. Görüşmede ehliyet ve kimliğini arkadaşı Okan’a teslim etmesini söylemesi istendi. Böylece cinayetten sonra yapılması planlanan araç satışına zemin hazırlandı.

ELLERİNİ BAĞLAYIP BOĞAZINI KESTİLER

Planın hazırlanmasının ardından Ferhat Açık vahşice öldürüldü. Elleri bağlı halde bulunan Açık’ın boğazı kesildi, ardından gövdesine 8 bıçak darbesi vuruldu. Şüpheliler, Ferhat Açık’ın cansız bedenini ormanlık alanda bırakarak otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Eve gittikleri, burada yıkandıkları ve üzerlerindeki kıyafetleri değiştirdiler. Ancak plan bununla bitmedi.

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ÖLDÜRDÜĞÜ FOTOĞRAFÇININ KILIĞINA GİRİP NOTERE GİTTİ

Cinayetin ertesi günü şüpheliler, Ferhat Açık’ın otomobilini satmak için notere gitti. İddiaya göre Okan Kılıç, satış işlemini gerçekleştirebilmek için dikkat çeken bir yönteme başvurdu.

Öldürülen Ferhat Açık’a benzemeye çalışan Okan Kılıç, onun gibi giyindi ve tıraş oldu. Okan Kılıç, noter görevlilerini Ferhat Açık olduğuna inandırarak satış işlemini gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak yapılan parmak izinde sorun çıkınca Kılıç, noter görevlilerine, "Ben bir nüfus müdürlüğüne gidip bakayım" dedi.

Planı bir kez daha bozulan Okan Kılıç, bu kez hem aileyi hem de polisi şüphelendirmemek için başka bir hamle yaptı. Ferhat Açık’ın kendisine attırılan mesajını ağabeyi Habip Açık’a göstererek durumu anlattı ve otomobili aileye teslim etti.

ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN TELEFONUNU 9 BİN TL’YE SATTI

Habip Açık, yaşananların ardından 13 Temmuz’da polise giderek kardeşi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Okan Kılıç, Ferhat Açık’ın telefonundan kurtulmak için cihazı önce çöpe attı.

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Ancak daha sonra paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek telefonu çöpten geri aldı. Şüpheli Okan Kılıç'ın, daha sonra telefonu sıfırladıktan sonra 9 bin TL’ye sattığı tespit edildi.

Şüpheliler daha sonra farklı tarihlerde Van’a doğru yola çıktı. Vanlı olmaları ve kentin İran sınırında bulunması nedeniyle polis, şüphelilerin yurt dışına kaçma ihtimali üzerinde durdu.

KADAVRA KÖPEĞİ ZEYNA CESEDİ BULDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürerken Ferhat Açık’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali ağırlık kazandı. Ekiplerin Arnavutköy’de yoğunlaştırdığı aramalara kadavra köpeği Zeyna da katıldı. Yapılan aramalar sonucunda 26 Temmuz’da Ferhat Açık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Açık’ın cesedinin bulunmasıyla birlikte soruşturmanın seyri tamamen değişti. Polis, şüphelilerin izini Van’a kadar sürdü. 27 Temmuz’da ekipler operasyon için Van’a gitti ve şüpheliler tek tek yakalandı.

İHA SINIRDA OKAN KILIÇ’I TESPİT ETTİ

Cinayetin planlayıcısı olduğu öne sürülen Okan Kılıç ise bu sırada İran üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Polisin yürüttüğü operasyon kapsamında Başkale bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tarama yapıldı. Sınır hattındaki hareketlilik havadan takip edilirken Okan Kılıç’ın yeri tespit edildi. İHA ile belirlenen noktaya operasyon düzenleyen ekipler, Okan Kılıç'ı İran’a kaçamadan yakaladı.

FOTOĞRAF MAKİNELERİNİ AKRABALARINA HEDİYE ETMİŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf ettiler. Ferhat Açık’a ait fotoğraf makinelerinin akıbeti de sorgulamalarda ortaya çıktı. Şüpheliler, öldürülen fotoğrafçıya ait makineleri akrabalarına hediye ettiklerini söyledi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin yaptığı titiz çalışma sonucu cinayet kısa sürede çözülmüş oldu.