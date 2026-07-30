George Clooney ve Amal Clooney orman yangınları nedeniyle evlerini tahliye etti

George Clooney ve ailesi, Avrupa genelinde devam eden orman yangınları nedeniyle Fransa'daki evlerini tahliye edilmek zorunda kaldı.

65 yaşındaki Oscar ödüllü aktör, insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, dokuz yaşındaki ikizleri Alexander ve Ella ile Fransa'nın güneydoğusundaki Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesinde bulunan Brignoles kasabasında yaşıyor. Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan'da şu anda devam eden orman yangınlarının etkilediği bölgelerden birinde bulunan evini tahliye edilmek zorunda kaldı.

George Clooney, tahliye kararlarını Brignoles belediye başkanına yazdığı bir mektupta açıkladı. Belediye başkanına hitaben George Clooney, "Sevgili Didier, şu anda güzel evimizin bu korkunç anı atlatıp atlatamayacağından emin değiliz. Brignoles'ten tahliye olurken iki şeyi vurgulamak istiyoruz: Birincisi, sizlerin ve şehrimizin insanlarının güvende olmasını umuyoruz; ikincisi ise Amal ve ben, köyümüze ne olursa olsun, bu topluluğun bir parçası olduğumuzdan ve onu yeniden bir araya getirmede rol almak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. Brignoles'i ve orada yaşayan arkadaşlarımızı çok seviyoruz" dedi.

Fransa'nın Gironde bölgesinde yaklaşık 224 bin kişi ve Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesinde de üç bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Clooney çiftinin, Fransa'daki çiftliklerinin yanı sıra İngiltere'de bir malikanesi, İtalya'daki Como Gölü kıyısında bir villası ve Kentucky'deki ailesinin yakınlarında başka bir evleri var.

Hayatlarını Fransa'da geçirmeye karar veren Clooney çifti ve çocuklarına geçen yılın sonlarında Fransız vatandaşlığı verildi. Clooney, ABD'de değil de Fransa'da yaşama kararının nedenini açıklarken şu ifadeyi kullanmıştı: Burada çocuklarımın fotoğrafını çekmiyorlar. Okul kapısında saklanan paparazzi olmuyor. İşte bu bizim için bir numara.