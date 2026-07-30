MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı'ya veda

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, dün İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin yakınları, Kaşıkçı'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, Eren Kaşıkçı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. 'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü şef için Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Acun Ilıcalı, MasterChef'in jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da cenazeye katıldı.

Şef Yalçınkaya acılı anneye taziyelerini iletti.

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Oğlunun vefatıyla sarsılan Eren Kaşıkçı'nın annesi ayakta durmakta zorluk çekti. Acılı anne, “Annem, böyle olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz yavrum” diyerek, feryat etti.

Kaşıkçı'nın cenazesi defnedilmek üzere Tokat'a götürüldü.

YÜREK BURKAN DETAY

Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabında zaman zaman kızı Maya ile çekilen fotoğrafları paylaşan Kaşıkçı, kızına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyordu.

ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Yarışmanın jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da yayımladıkları mesajlarla üzüntülerini paylaştı.

Mehmet Yalçınkaya: Canım kardeşim, 'Allah var, gam yok' dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek bir kalbe sahiptin canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı, ateş düştü içime. Rabbim mekânını cennet eylesin. Çok üzgünüm, çok.

Somer Sivrioğlu: Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun.

Danilo Zanna: Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın.