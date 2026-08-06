Altın, Perşembe günü dördüncü seansında da yükselişini sürdürerek, doların değer kaybetmesi ve Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin artan umutların da etkisiyle yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot altın, TSİ 08:45 itibarıyla ons başına 4.277 dolardan işlem görerek yüzde 0,5 artış gösterdi ve 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı saatlerde gram altın ise 6.510 çeyrek altın 10.416 Cumhuriyet altını ise 41.641 TL'den işlem görüyor.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, "Keskin yükseliş, Orta Doğu'da diplomatik bir atılımın sonuçlanmasına yakın olunduğuna dair artan iyimserlikten kaynaklandı. Bu da petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürecek ve merkez bankalarının faizleri artırma ihtiyacını azaltarak altın için açık bir destek sağlayacaktır," dedi. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı bir kırılmanın, 5 bin dolar seviyesine doğru daha güçlü bir toparlanmanın yolunu açabileceğini de sözlerine ekledi.