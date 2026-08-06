Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.703,13 %0,11
        DOLAR 47,5949 %0,04
        EURO 55,0669 %0,14
        GRAM ALTIN 6.505,98 %0,15
        FAİZ 41,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 94,27 %-0,70
        BITCOIN 64.786,00 %0,00
        GBP/TRY 64,1976 %0,13
        EUR/USD 1,1544 %-0,08
        BRENT 79,81 %0,45
        ÇEYREK ALTIN 10.637,27 %0,15
        Haberler Ekonomi Altın Altın yedi haftanın zirvesinde: Gram 6.500 TL sınırını aştı

        Altın yedi haftanın zirvesinde: Gram 6.500 TL sınırını aştı

        Zayıflayan dolar, düşen tahvil getirileri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik umutlarla yükselişini dördüncü seansa taşıyan spot altın, ons başına 4.277 dolarla 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ons altının ardından yurt içinde gram altın 6.510 TL seviyesinden işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 08:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altın yedi haftanın zirvesinde

        Altın, Perşembe günü dördüncü seansında da yükselişini sürdürerek, doların değer kaybetmesi ve Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin artan umutların da etkisiyle yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Spot altın, TSİ 08:45 itibarıyla ons başına 4.277 dolardan işlem görerek yüzde 0,5 artış gösterdi ve 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Aynı saatlerde gram altın ise 6.510 çeyrek altın 10.416 Cumhuriyet altını ise 41.641 TL'den işlem görüyor.

        IG piyasa analisti Tony Sycamore, "Keskin yükseliş, Orta Doğu'da diplomatik bir atılımın sonuçlanmasına yakın olunduğuna dair artan iyimserlikten kaynaklandı. Bu da petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürecek ve merkez bankalarının faizleri artırma ihtiyacını azaltarak altın için açık bir destek sağlayacaktır," dedi. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı bir kırılmanın, 5 bin dolar seviyesine doğru daha güçlü bir toparlanmanın yolunu açabileceğini de sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu

        Meclis'e sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, yasa teklifinin adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nilda Müge cinayeti kamerada!
        Nilda Müge cinayeti kamerada!
        Ünlü yatırımcıdan yeni çöküş uyarısı: 1987 benzeri bir düşüş yaşanabilir
        Ünlü yatırımcıdan yeni çöküş uyarısı: 1987 benzeri bir düşüş yaşanabilir
        LGS şampiyonu liseler belli oldu
        LGS şampiyonu liseler belli oldu
        "Greenwood rakiplerin canına okur"
        "Greenwood rakiplerin canına okur"
        Başlarından vurulmuşlar! Kadın öldü, erkek ağır yaralı
        Başlarından vurulmuşlar! Kadın öldü, erkek ağır yaralı
        Altın yedi haftanın zirvesinde
        Altın yedi haftanın zirvesinde
        Meksikalı fenomen canlı yayında öldürüldü!
        Meksikalı fenomen canlı yayında öldürüldü!
        İngilterenin gizemli "yeşil" çocukları!
        İngilterenin gizemli "yeşil" çocukları!
        Trump mühimmat sıkıntısı haberlerini yalanladı
        Trump mühimmat sıkıntısı haberlerini yalanladı
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        2027 emlak vergisi için yeni değerler açıklandı
        2027 emlak vergisi için yeni değerler açıklandı
        Ekipman parası bile yoktu
        Ekipman parası bile yoktu
        'Kız meselesi' kanlı bitti
        'Kız meselesi' kanlı bitti
        Google'da üst düzey görev değişimi
        Google'da üst düzey görev değişimi
        Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'le iletişim kurmak çok zor
        Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'le iletişim kurmak çok zor
        Kiminle evleneceğiniz aynada gizli olabilir!
        Kiminle evleneceğiniz aynada gizli olabilir!
        Küfürbaz işverene tazminat cezası
        Küfürbaz işverene tazminat cezası
        "Eğlenceli bir ekip olduk"
        "Eğlenceli bir ekip olduk"
        "Forvet transferi play-off'a yetişecek"
        "Forvet transferi play-off'a yetişecek"
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te