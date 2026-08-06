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        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de kanlı gece! Başlarından vurulmuşlar! Kadın öldü, erkek ağır yaralı

        Niğde'de kanlı gece! Başlarından vurulmuşlar! Kadın öldü, erkek ağır yaralı

        Niğde'de park halindeki araçtan gelen silah sesleri üzerine ekipler harekete geçti. Araçta İpek Gezer başından vurularak hayatını kaybederken, Ömer O. ise ağır yaralı bulundu. Olay araştırılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 08:29 Güncelleme:
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        Başlarından vurulmuşlar! Kadın öldü, erkek ağır yaralı

        Niğde'de park halindeki otomobilde tabancayla başından vurulan İpek Gezer öldü, Ömer O. ise ağır yaralandı. Polisin yaptığı incelemede otomobilde tabanca ve silaha ait kovanlar bulundu.

        Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden silah sesi duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü koltuğunda bir erkek ile yolcu konumunda bir kadının başlarından tabancayla vurulduğunu tespit etti.

        Başından vurulan İpek Gezer öldü
        Başından vurulan İpek Gezer öldü

        KADIN ÖLDÜ, ERKEK AĞIR YARALI

        Sağlık ekibi, isminin İpek Gezer olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Adının Ömer O. olduğu saptanan ağır yaralı ise ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Polisin otomobilde yaptığı incelemede tabanca ve silaha ait kovanlar bulundu. Gezer'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

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