"Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!

Madencilik sektöründe “Kömür Kralı” olarak tanınan ve Yeni Günaydın Gazetesi’nin sahibi olan Mehmet Bekir Kutmangil’in 1995 yılında İstanbul Kemerburgaz’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, dönemin en çok konuşulan cinayetlerinden biri olmuştu. Yıllarca konuşulan olay 23 Mayıs 1995’de meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 39 yaşındaki Mehmet Bekir Kutmangil, İstanbul Kemerburgaz’da kendi kullandığı otomobiliyle seyir halindeydi.

Kutmangil’in otomobili Kemerburgaz yolunda silahlı saldırıya uğradı. Üç kişinin yer aldığı saldırıda kurşunların hedefi olan Kutmangil ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmak istenen Kutmangil, yolda hayatını kaybetti. Cinayet, Kutmangil’in iş dünyasındaki konumu ve gazete sahibi olması nedeniyle büyük yankı uyandırdı.

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TETİKÇİ HOPA’DA YAKALANDI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada tetiği çeken kişinin Engin Günver olduğu iddia edildi. Günver, saldırının ardından İstanbul’dan kaçtı. Polisin peşine düştüğü Günver, Gürcistan’a geçerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak kaçış planı sonuç vermedi. Günver, cinayetten kısa süre sonra Gürcistan’a kaçmak üzereyken Artvin’in Hopa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Soruşturmada Kutmangil’in otomobiline yönelik saldırıda üç kişinin yer aldığı; Günver’in tetikçi olduğu, diğer şüphelilerin ise saldırı sırasında gözcülük ve şoförlük yaptığı ileri sürüldü.

AZMETTİRİCİ İBRAHİM CİCİ

Cinayet soruşturması ve ardından başlayan yargılama sürecinde dosyanın azmettirici bağlantısı da gündeme geldi. Yakalanan şüpheli ve diğer failler, ifadelerinde cinayeti İbrahim Cici’nin azmettirmesiyle gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

YILLAR SONRA YENİDEN FİRARİ OLDU

Aradan yıllar geçtikten sonra Engin Günver, Mehmet Bekir Kutmangil cinayeti olayı ile ilgili hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle yeniden aranmaya başlandı. Hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan 17 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Günver’in, 8 Kasım 2023 tarihinden itibaren firari olduğu belirlendi. Uzun süredir kaçan ve izini kaybettirmeye çalıştığı belirtilen Günver’in yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ŞİŞLİ’DE YAKALANDI

Firari hükümlünün izini süren ekipler, Günver’in Şişli’de bulunduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin Şişli’de düzenlediği nokta operasyonla Engin Günver kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.