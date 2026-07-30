Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor! İşte son durum
        Canlı

        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor! İşte son durum

        Türkiye dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesi, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ile Balıkesir'in Gömeç ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgelerde son durum...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 07:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!

        GÖMEÇ'TE MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

        Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Yangının yer yer devam ettiği bölgeler, dronela havadan görüntülendi.

        SEYDİKEMER VE FETHİYE'DEKİ YANGINLARDA HAVA ARAÇLARI SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVALANDI

        Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam eden iki ayrı orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden havalandı. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla havadan yoğun destek verilmeye başlandı.

        Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri art arda sortiler gerçekleştirerek her iki yangın bölgesinde kara ekiplerine destek vermeye başladı. Havadan ve karadan koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla alevlerin kontrol altına alınması için mücadele aralıksız devam ediyor.

        ÇANAKKALE’DEKİ YANGINDA YANAN ALANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Çanakkale’de 6 buçuk saatte kontrol altına alınan yangındaki yanan alanlar drone ile görüntülendi.

        Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

        Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale edildi.

        İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da su tankerleri ile ekiplere destek verdi. Yangında yoğun duman nedeniyle özel yaşlı bakım merkezi tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

        Yangın 6 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

        FETHİYE'DE YANGIN ÇIKTI

        Yeşilüzümlü Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        ALANYA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

        Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

        Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.

        Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        REKLAM

        45 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

        Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi’nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

        Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine de sıçrayan alevler nedeniyle tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi. İlk belirlemelere göre 3 mahallede toplam 45 konut boşaltılırken, ekipler alevlerin evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        SEYDİKEMER YANGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde zirai alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 13 saat süren yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede yangının tamamen kontrol altına alınması için ve olası yeniden alevlenmelere karşı tedbir amaçlı müdahale devam ediyor.

        Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah saat 07.45'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan başlatılan müdahale, gün boyunca rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle güçlükle yürütüldü.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına ilk andan itibaren hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ancak gün içerisinde rüzgarın sık sık yön değiştirmesi, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

        Yaklaşık 13 saat süren aralıksız çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede trafik akışı da kontrollü olarak normale döndü.

        Hava kararmasıyla birlikte hava araçlarının görev yapamaması nedeniyle söndürme çalışmaları gece boyunca yalnızca kara ekipleri tarafından sürdürüldü. Bölgede yangının tamamen kontrol altına alınması için ve olası yeniden alevlenmelere karşı tedbir amaçlı müdahale devam ediyor.

        MUĞLA VALİLİĞİ: 408 EV BOŞALTILDI, 703 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

        Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’nde çıkan orman yangınına devletin tüm imkânlarıyla müdahale edildiği; yangın nedeniyle 45 kişinin hastanelere sevk edildiği, 408 ev tedbir amaçlı boşaltıldığı, 703 kişi ve yaklaşık 100 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

        Valilik açıklamasında, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların üst düzey koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Söndürme çalışmalarında 25 hava aracı, 410 kara unsuru ve 1141 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, ekiplerin 'Yeşil Vatan'ın korunması için fedakârca mücadele ettiği vurgulandı.

        Yangın nedeniyle 6 mahallede, bazıları kullanılmayan harabe yapılar olmak üzere toplam 55 yapının zarar gördüğünün aktarıldığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde yangın tamamen kontrol altına alınıp, söndürülene kadar çalışmalarını aynı kararlılık ve titizlikle sürdüreceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üreticiden "plastik malç uygulaması" önerisi

        Erzincan'da bir üretici, sebze tarlasında uyguladığı plastik malç sistemi sayesinde işçilik ve zirai ilaç kullanımını azaltarak verim ve kaliteyi artırmayı hedefliyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası
        Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        2 çocuk annesi Buse evinde öldürülmüş halde bulundu!
        2 çocuk annesi Buse evinde öldürülmüş halde bulundu!
        Petrol fiyatları geriledi
        Petrol fiyatları geriledi
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!