GÖMEÇ'TE MÜDAHALE SÜRÜYOR

07:35 30/07/2026

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına ilk andan itibaren hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ancak gün içerisinde rüzgarın sık sık yön değiştirmesi, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

Yaklaşık 13 saat süren aralıksız çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede trafik akışı da kontrollü olarak normale döndü.

Hava kararmasıyla birlikte hava araçlarının görev yapamaması nedeniyle söndürme çalışmaları gece boyunca yalnızca kara ekipleri tarafından sürdürüldü. Bölgede yangının tamamen kontrol altına alınması için ve olası yeniden alevlenmelere karşı tedbir amaçlı müdahale devam ediyor.