Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Trabzonspor, bir kez daha HT Spor'da sahne alıyor... Bordo-mavililer, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Katar ekibi Al-Sadd ile karşılaşacak. TSİ 18.30'da başlayacak mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Yeni transferleriyle güçlenen Trabzonspor, Avusturya'da sahne alıyor; dev heyecan HT Spor ekranlarında yaşanıyor...

        Bordo-mavililer, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında bu akşam Katar ekibi Al-Sadd ile karşı karşıya gelecek.

        Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

        Anif Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

        Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olmuştu.

        HT SSPOR FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLARI

        Uydu Bilgileri:

        REKLAM

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar:

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+: Kanal 73

        Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 28 Temmuz 2026 (Filenin Sultanları Yurda Döndü)

        Filenin Sultanları yurda döndü. Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi. Galatasaray son hazırlık maçına çıktı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Teknoloji devinden çip krizi uyarısı!
        Teknoloji devinden çip krizi uyarısı!
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Yoksun kalıyor
        Yoksun kalıyor
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor