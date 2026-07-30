Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Trabzonspor, bir kez daha HT Spor'da sahne alıyor... Bordo-mavililer, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Katar ekibi Al-Sadd ile karşılaşacak. TSİ 18.30'da başlayacak mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
Yeni transferleriyle güçlenen Trabzonspor, Avusturya'da sahne alıyor; dev heyecan HT Spor ekranlarında yaşanıyor...
Bordo-mavililer, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında bu akşam Katar ekibi Al-Sadd ile karşı karşıya gelecek.
Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Anif Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olmuştu.
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D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
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