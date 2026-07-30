Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Midtjylland - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler! (UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu)
        Canlı

        Midtjylland - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler! (UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu)

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanştan da istediği sonucu alıp tur atlamayı hedefliyor. Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Midtjylland-Beşiktaş maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş tur peşinde!

        STAT: MCH Arena

        HAKEM: John Brooks

        SAAT: 20.00

        YAYIN: S Sport

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.

        Siyah-beyazlı takımın hedefi, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak...

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Oh

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

        Siyah-beyazlılarda Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

        Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfried Ndidi, rövanşta görev yapamayacak.

        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        Siyah-beyazlı takım, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Danimarka'da tur peşinde olacak.

        REKLAM

        Midtjylland karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş, adını üçüncü tura yazdıracak.

        Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

        Midtjylland, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.

        TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİBİ

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı geçmesi halinde 3. eleme turunda Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

        Çekya takımı Hradec Kralove, ilk maçta Norveç temsilcisi Tromsö'yü deplasmanda 1-0 yendi.

        Karşılaşmanın rövanşı, bu akşam Çekya'da oynanacak.

        ELENİRSE YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

        Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avarupa Ligi'ne 2. eleme turunda havlu atarsa yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

        Beşiktaş, Midtjylland'a elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian (İrlanda)-Ballkani (Kosova) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        İlk maçta Bohemian, Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, Seydikemer, Kumluca ve Kaş'ta orman yangını, Altın tahminlerinde düşüş, Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,5 yıl

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINDAÜsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet, irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, şüphelilerin yapı ru...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Yoksun kalıyor
        Yoksun kalıyor
        İlk hamilelik pozu
        İlk hamilelik pozu
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Erkek erkeğe tatil
        Erkek erkeğe tatil
        Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası
        Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası
        İçecek fabrikasında kazan faciası! 2 işçi can verdi...
        İçecek fabrikasında kazan faciası! 2 işçi can verdi...