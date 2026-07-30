BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, Seydikemer, Kumluca ve Kaş'ta orman yangını, Altın tahminlerinde düşüş, Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,5 yıl

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINDAÜsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet, irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, şüphelilerin yapı ru... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINDAÜsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet, irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, şüphelilerin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Üsküdar'da geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında iki ayrı operasyon düzenlenmiş toplam 16 kişi tutuklanmıştı.SEYDİKEMER, KUMLUCA VE KAŞ'TA ORMAN YANGINIAntalya'nın turizm ilçesi Kaş'ta dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale bugün de devam ediyor. Diğer yandan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de sabah saatlerinde orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Fethiye-Antalya yolu trafiğe kapatıldı. 121 ev ve 202 kişi tahliye edildi, devlet hastanesi boşaltıldı. Yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de orman yangını başladı. D-400 karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.FRANSA, TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGIN SEZONUNU YAŞIYORÖte yandan Fransa da orman yangılarıyla mücadele ediyor. Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşarken özellikle güneybatıdaki vilayetlerde günlerdir devam eden yangınları karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor. "İRAN DESTEKLİ GRUPLARA SALDIRILAR IRAK HÜKÜMETİ KOORDİNASYONUYLA"ABD Başkanı Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olarak İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi. Trump, Irak'ta İran destekli gruplara yönelik dün geceki saldırıların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde yapıldığını açıkladıTRUMP, NETANYAHU VE ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜTrump, çatışmalar sürerken 2 önemli görüşme gerçekleştirdi. Washington'da İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelen Trump, görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. NETANYAHU: ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ GÖRÜŞMELERDEN BİRİTrump ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Netanyahu ise "şimdiye kadar yaptığı en iyi görüşmelerinden biri" olduğunu söyedi. Netanyahu ayrıca BM Genel Kurulu için eylülde yeniden ABD'ye geleceğini söyledi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkardığı kararı tanımadığını belirterek "Tutuklama asla olmayacak. Her şeyden önce New York'a gidiyorum" dedi.ALTIN TAHMİNLERİNDE DÜŞÜŞEkonomi gündemine bakalım... Altının seyri tüm dünyada merak konusu... Reuters anketine göre, ortalama altın fiyatı beklentisi 2026 yılı için 4 bin 916 dolardan 4 bin 509 dolara, 2027 için ise 5 bin 100 dolardan 4 bin 610 dolara indi. Böylece Reuters anketlerinde altın tahminleri, 2023'ün sonundan bu yana ilk kez aşağı çekilmiş oldu. Buna karşın merkez bankalarının güçlü alımlarını sürdürmesinin ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi sınırlaması bekleniyor. BUGÜN GÖZLER FED'DE: FAİZ KARARI NE OLACAK?ABD Merkez Bankası (Fed), yılın beşinci para politikası toplantısının ardından bugün Türkiye saati ile 21'de faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda ağırlıklı beklenti, politika faizinin sabit bırakılması yönünde olurken, yatırımcılar karar metni ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajlarını takip edecek.TÜRKİYE'DE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 78,5 YILYurda dönelim tekrar... Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama olarak 78.5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75.9, kadınlarda 81.1 yıl olarak saptandı.YKS TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Adaylar tercih işlemlerini 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar yapabilecek. FENERBAHÇE TUR İÇİN POLONYA'DAFenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Daha Az Göster