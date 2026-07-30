BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Oh
STAT: MCH Arena
HAKEM: John Brooks
SAAT: 20.00
YAYIN: S Sport
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takımın hedefi, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak...
Siyah-beyazlılarda Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfried Ndidi, rövanşta görev yapamayacak.
Siyah-beyazlı takım, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Danimarka'da tur peşinde olacak.
Midtjylland karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş, adını üçüncü tura yazdıracak.
Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.
Midtjylland, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı geçmesi halinde 3. eleme turunda Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.
Çekya takımı Hradec Kralove, ilk maçta Norveç temsilcisi Tromsö'yü deplasmanda 1-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, bu akşam Çekya'da oynanacak.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avarupa Ligi'ne 2. eleme turunda havlu atarsa yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
Beşiktaş, Midtjylland'a elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian (İrlanda)-Ballkani (Kosova) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
İlk maçta Bohemian, Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.