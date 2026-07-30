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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı resmi törenle karşıladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 18:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

        Avn'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avn'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Avn'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin​​​​​​​ milli marşlarını çaldı.

        İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "Lübnanın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.

        Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı.

        (İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları) Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum."

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