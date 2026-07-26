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        Haberler Dünya Orman yangınlarıyla mücadele: Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!

        Orman yangınlarıyla mücadele: Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!

        Fransa'nın güneybatısında şiddetini artıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken, İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Fransa'nın güneybatısındaki iki vilayette şiddetini artıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken hükümet askeri nakliye uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi.

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        Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.
        Gironde'da çıkan yangın, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken Valilik 22 Temmuzdan bu yana devam eden ve kısa sürede çok geniş alanlara yayılan yangında 32 bin 700 hektar alanın yandığını bildirdi.

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        Ayrıca gece boyunca süren yangınlar nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 167 bine ulaştığını ve bunun yaklaşık 60 bininin dün gece tahliye edildiğini bildiren Valilik, 54 itfaiyecinin de yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralandığını duyurdu.

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        Paris’te görev yapan yüzlerce itfaiyeci ülkenin güneybatısındaki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi. Ülkenin Korsika Adası’ndaki Haute-Corse vilayetinde de günlerdir devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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        Yaklaşık 900 hektar alanın kül olduğu yangında 300’e yakın itfaiye eri ve 3 helikopter görev yapıyor. Hautes-Alpes vilayetindeki L’Argentiere-la-Bessee ve Freissinieres kentlerinde hala aktif durumdaki yangınlarda da 510 hektar alan yok oldu.

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        Başbakan Lecornu, öğleden sonra bakanlıklar arası yeni bir acil durum toplantısı yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Nunez ise yangınlara ilişkin yaptığı basın toplantısında, ülke genelinde bu yıl toplam 98 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın "tarihi rekor" seviyesinde olduğunu belirtti.​​​​​​​

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        İSPANYA'DA 60 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi, 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildi.

        İspanyol EFE ajansının haberine göre, Madrid ve Avila kentlerindeki 2 büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alanın yandığı tahmin ediliyor.

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        İspanya hükümetinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle Madrid'den 30 bin, Avila'dan 29 bin 488 kişi olmak üzere 59 bin 488 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

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        Açıklamada, bu iki kentte yaklaşık 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildiği belirtildi.

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        Yerel yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının, 1201 askeri personel, 400 kara aracı, 1300 güvenlik gücü, 110 sivil savunma personeli ve 20 hava aracıyla devam ettiğini ifade etti.

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        Öte yandan, Madrid ve Avila'daki yangınların yanı sıra Leon, Huesca, Teruel ve Cordoba'da da orman yangınları sürüyor.

        Yetkililer yaptıkları açıklamada, Valencia'nın Manises bölgesindeki orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yangından etkilenen 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada "yangının karmaşık ve rüzgarların değişken" olduğunu ifade etti.

        Sanchez, 2026'da şu ana kadar ülkede yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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