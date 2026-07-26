Orman yangınlarıyla mücadele: Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Gironde'da çıkan yangın, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken Valilik 22 Temmuzdan bu yana devam eden ve kısa sürede çok geniş alanlara yayılan yangında 32 bin 700 hektar alanın yandığını bildirdi.