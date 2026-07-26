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        Haberler Dünyadan Matt Damon'ın 1,35 metre boyundaki kadın dublörü konuştu

        Matt Damon'ın 1,35 metre boyundaki kadın dublörü konuştu

        Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filminde başrol oyuncusu Matt Damon'ın yerine geçerek büyük beğeni toplayan kadın dublör Devyn Dalton, filmin perde arkasını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu

        Matt Damon'ın 'The Odyssey' filminde dublörlüğünü üstlenen Devyn Dalton için "Şimdiye kadar gördüğüm en harika kollara sahip kişi" demesi bu haftanın gündemindeydi. Damon'un, Christopher Nolan'ın yönetmenliğinde çekilen yeni filminde bir kadın dublör kullandığını açıklaması, seyircileri şaşırttı.

        Kanadalı oyuncu ve dublör, gişe rekorları kıran 'The Odyssey' filmindeki en çarpıcı sahnelerden birinde Damon'ın dublörlüğünü yapmıştı. Oyuncu, Damon'ın yorumunun ardından, arkadaşlarının sosyal medyada kendisini etiketlemeye başladığını ve bir anda adının her yerde görünmeye başladığını söyledi.

        Dalton, CTV News'e verdiği röportajda, "Gerçekten çok duygulandım. Özellikle benim boyumla, Hollywood'un önde gelen erkek oyuncusunun dublörü olacağımı hiç düşünmemiştim, bu yüzden oldukça harika bir şey" ifadesini kullandı.

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        1,35 metre boyundaki Dalton, Damon'ın canlandırdığı Kral Odysseus karakterini, insan yiyen devlerden oluşan efsanevi Laestrygonlulara karşı savaşırken oynamak üzere filmde yer aldı.

        Laestrygonlular da gerçek oyuncular tarafından canlandırıldı. Bazıları 2,13 metre boyundaydı ve yönetmen Christopher Nolan, bilgisayar efektlerine ihtiyaç duymamak için kamera hileleri kullandı.

        "İLHAM VERMEYİ UMUYORUM"

        Dalton, filmin son derece yetenekli ekibiyle birlikte çalışmaktan ayrıcalık duyduğunu ve performansının gördüğü ilginin başkalarına da kendi hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham vereceğini umduğunu söyledi.

        Fiziksel gücüyle takdir edilmenin kendisi için özellikle önemli olduğunu söyleyen dublör, "Özellikle kadınlardan bu konuda çok fazla destek aldım ve bu gerçekten çok dokunaklıydı. Matt'in böyle bir takdir göstermesi gerçekten harika ve umarım bu, dublörlere ve yaptığımız işe daha fazla ışık tutar" ifadesini kullandı.

        Dalton, başlangıçta dublörlük yapmayı hedeflemediğini, ancak ilk oyunculuk işlerinden birinin ardından bu mesleğe ilgi duymaya başladığını söyledi. Bu işin, Andy Serkis ile birlikte rol aldığı 'Maymunlar Gezegeni'nin Yükselişi' filminde maymunlardan birini canlandırmasıyla başladığını belirtti.

        "Dövüş sanatları ve silah kullanımı üzerine eğitim almaya başladım" diyen Daltons, "Dublör olarak her işten anlayan biri olmanız gerekiyor ve edinilmesi gereken çok fazla beceri var" ifadesini kullandı.

        "BOYUM NEDENİYLE KENDİME GÜVENMEM UZUN ZAMAN ALDI"

        Yaklaşık 90 filmde rol alan Dalton, artık her türlü erkek, kadın, yaratık, hayvan karakterini canlandırdığını belirterek, sektörde kadınların erkek karakterleri canlandırmasının nadir olsa da tamamen duyulmamış bir şey olmadığını söyledi.

        "Laestrygonlularla olan dövüş sahnesinde, elbette ki önemli olan boyunuz, yapınız ama aynı zamanda yeteneğinizdi" diyen Dalton, "Boyum nedeniyle kendime güvenmem uzun zaman aldı. Şimdi ise bunu kabullenmek bana çok güzel şeyler kazandırdı" şeklinde konuştu.

        Dublörlüğün genellikle erkek mesleği olarak algılandığını da söyleyen Dalton, "Genellikle 'dublör erkek' derler, peki ya kadın dublörler? Bu yolu açmak gerçekten uzun bir yolculuktu... Kapıları açan pek çok kadın oldu ama bu hep devam eden bir mücadele. Umarım bunun yolunu açmayı sürdürebilirim" ifadesini kullandı.

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        #Devyn Dalton
        #Matt Damon
        #dublör
        #The Odyssey
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