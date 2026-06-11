Geceleri çıkan gökkuşağı: Çok az kişinin gördüğü "ay kuşağı" nasıl oluşur?

Aslında bu kemer de gündüz gördüklerimiz gibi yedi renkten oluşur ancak karanlıkta renkleri seçemeyiz. Uzun pozlama teknikleri kullanan fotoğraf makineleri ise bu kemerin içindeki kırmızıdan mora uzanan yedi rengi tüm canlılığıyla yakalayabilir.