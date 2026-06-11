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        Haberler Yaşam Geceleri çıkan gökkuşağı: Çok az kişinin gördüğü "ay kuşağı" nasıl oluşur?

        Geceleri çıkan gökkuşağı: Çok az kişinin gördüğü "ay kuşağı" nasıl oluşur?

        Gece karanlığında gökyüzünü süsleyen ay kuşağı, Güneş yerine Ay ışığının su damlalarında kırılmasıyla oluşan nadir bir doğa olayıdır. Çoğu zaman çıplak gözle beyaz bir yay olarak görünen bu gizemli gece gökkuşağının nasıl oluştuğunu sizin için derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 09:16 Güncelleme:
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        Gece gökyüzünde karanlığı bölen soluk bir ışık kemeri olan ay kuşağı, doğanın en nadir sunduğu görsel şölenlerden biridir. Güneş ışığı yerine Ay'dan yansıyan ışınların su damlacıkları içinden geçerken kırılmasıyla oluşan bu gökkuşağı, şanslı azınlığın tanık olabildiği gizemli bir fiziksel olaydır.

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        GÜNEŞ YERİNE AY IŞIĞININ YARATTIĞI GÖRSEL ŞÖLEN

        Normal gökkuşakları gündüz saatlerinde güneş ışınlarının yağmur damlalarına çarpmasıyla ortaya çıkarken, ay kuşağı tamamen Ay'ın soluk ışığına bağımlıdır.

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        Ay, kendi ışığını üretmediği için aslında Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'ya yansıtır. Bu zayıf yansıma, doğru atmosfer koşullarında yağmur veya şelale sisiyle buluştuğunda gece gökkuşağını meydana getirir.

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        İNSAN GÖZÜNÜN YAKALAMAKTA ZORLANDIĞI RENKLER

        Ay kuşağı oluştuğunda çoğu insan onu gri veya beyaz soluk bir yay olarak görür. Bunun temel nedeni, insan gözündeki renk algılayıcı hücrelerin düşük ışık seviyelerinde yeterince aktif çalışamamasıdır.

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        Aslında bu kemer de gündüz gördüklerimiz gibi yedi renkten oluşur ancak karanlıkta renkleri seçemeyiz. Uzun pozlama teknikleri kullanan fotoğraf makineleri ise bu kemerin içindeki kırmızıdan mora uzanan yedi rengi tüm canlılığıyla yakalayabilir.

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        BU DOĞA OLAYININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN KUSURSUZ ŞARTLAR GEREKİYOR

        Gökyüzünde bir ay kuşağı belirmesi oldukça katı kurallara bağlıdır. Öncelikle Ay'ın dolunay evresinde veya dolunaya çok yakın bir aşamada olması ve ufuktan 42 derece veya daha düşük bir açıda durması şarttır.

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        Ayrıca gökyüzünün ışıksız, çevrenin zifiri karanlık olması ve tam Ay'ın karşısında havada asılı su damlacıkları bulunması gerekir. Bütün bu faktörlerin aynı anda bir araya gelmesi oldukça zordur ve bu durum ay kuşağını eşsiz kılar.

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        GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GECE GÖKKUŞAĞI EFSANELERİ

        Yüzyıllar boyunca insanlar gece karanlığında aniden beliren bu soluk kemeri doğaüstü güçlerle ilişkilendirmiştir.

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        Antik çağlarda gece gökkuşağı görenlerin büyük bir şans elde edeceğine inanılırken, modern bilimin ışığın kırılma prensiplerini açıklamasıyla birlikte bu olay fiziksel bir temele oturdu. Mistik anlamlarından sıyrılmasına rağmen o büyüleyici etkisi hala geçerliliğini koruyor.

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        DÜNYA ÜZERİNDE AY KUŞAĞI AVCILIĞININ YAPILDIĞI ÖZEL NOKTALAR

        Bu nadir manzarayı yakalamak isteyen doğa tutkunları genellikle dünyanın belirli bölgelerine seyahat ediyor. Afrika'daki Victoria Şelaleleri ve ABD'deki Yosemite Ulusal Parkı, düzenli olarak ay kuşağı gözlemlenebilen noktalar arasında başı çekiyor.

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        Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında eriyen karların şelaleleri coşturduğu dönemler, bu görsel şöleni izlemek için en ideal zamanları oluşturuyor. Doğanın karanlık tuvalinde beliren bu soluk renk kemeri, evrenin işleyişindeki hassas dengeyi kusursuz biçimde gözler önüne seriyor.

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