İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi

Tahran'ın, ABD'nin İran'a karşı ek saldırılar başlatmasının ve kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 08:00 itibarıyla varil başına yüzde 1,08 artarak 94,58 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 1,90 artışla 91,74 dolara çıktı. ABD ham petrol vadeli işlemleri, seansın başlarında 3 dolardan fazla değer kazandı.

ABD'nin stratejik rezervler de dahil olmak üzere ham petrol stokları, İran savaşının 28 Şubat'ta başlamasından bu yana 79 milyon varil azaldı; dünyanın en büyük petrol üreticisi, boğazın fiilen kapanmasının ardından oluşan arz açığını kapatmak için harekete geçti.

Reuters'ın yaptığı bir araştırmaya göre , mayıs ayında OPEC üretimi son yirmi yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesine geriledi; bunun nedeni ise ABD'nin deniz ablukasının İran'ın ihracatını kısıtlaması ve Tahran'ın stratejik su yolunu fiilen kapatmasının diğer Körfez üreticilerinden gelen sevkiyatları azaltması oldu.

ABD PETROL FİYATI TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.